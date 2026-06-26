La plaza del Parchís de Cáceres tendrá nuevos vecinos

Maluquer es, sobre todo, una calle de paso y de servicios. Conecta con Reyes Huertas y Ronda del Carmen a través de dos escaleras que flanquean el espacio donde estuvieron las antiguas Casas del Parchís, aquellas viviendas bajas pintadas con los colores del tablero de uno de los juegos más populares en los hogares españoles.

De aquel conjunto apenas quedan ya dos casas en pie en Ronda del Carmen, como vestigio de un tiempo que muchos cacereños conservan todavía en la memoria. Las de Maluquer fueron derribadas para dar paso a un nuevo espacio residencial organizado alrededor de una plaza, donde se han ido instalando negocios de reciente creación.

En torno a esa plaza se encuentran ya la clínica dental de Pilar Isarría, el despacho de abogados de Montaña Rojo Durán, las oficinas de Caixabank Empresas o Tagus, firma especializada en servicios legales y fiscales. La zona, a un paso de Cánovas y muy próxima a Rodríguez Moñino, se ha ido consolidando así como un pequeño eje de actividad profesional en pleno centro de Cáceres.

Una zona con vida y pocos aparcamientos

La cercanía de Maluquer con Rodríguez Moñino, una de las calles con mayor proyección comercial de la ciudad, hace que esta vía tenga mucha vida diaria y pocos aparcamientos. Esa es una de las principales quejas de quienes viven o trabajan en la zona, junto al estado del asfaltado, una demanda recurrente entre los vecinos.

El entorno reúne una mezcla de servicios sanitarios, profesionales, comerciales y de atención cotidiana. Dan actividad a la calle Polo Clinic, centro avanzado de salud integral; Caex, agencia de colaboración autorizada en materia de empleo; la peluquería Cibeles; el Centro de Nutrición y Dietoterapia de María Rosco; Spa Perros; la Clínica de Osteopatía y Fisioterapia; y, ya en la esquina con Antonio Silva, Seguridad Barrios y Comercial Veterinaria y Ganadera.

Entre todos esos negocios permanece también una referencia tradicional de Maluquer: Gráficas Cacereñas, antes Gráficas Paule. La imprenta pasó en 1982 de la calle Antonio Silva, 1, a Maluquer, 1, donde mantiene una trayectoria vinculada a las artes gráficas y a la tradición familiar de Jesús Martín Teomiro, fundador de Gráficas Diseño Imprenta Cáceres. Su historia resume parte de la evolución de esta calle: de la actividad artesanal a los nuevos servicios profesionales.

La zona está ahora pendiente de la promoción residencial proyectada por Edifissa y Fissa en el número 1 de la calle Maluquer. El proyecto prevé 17 viviendas en pleno centro de Cáceres, en una parcela situada a escasos metros del paseo de Cánovas y junto a uno de los espacios urbanos más reconocibles para varias generaciones de cacereños.

La construcción del nuevo edificio ha cumplido casi dos años de obras con avances visibles en el proceso de derribo. En las últimas semanas, los trabajos han progresado en el desescombro interior, se ha retirado el tejado y apenas quedan restos del último piso de la estructura original. El paso decisivo será la entrada de maquinaria pesada, prevista para completar el derrumbe antes de iniciar la nueva promoción residencial.

El proyecto contempla un inmueble de cinco alturas, dos más que el existente en la parcela. Esa edificabilidad está autorizada por el Plan General Municipal desde 2010 en esta zona, donde el planeamiento permite un mayor desarrollo urbano. En las edificaciones que dan frente a Ronda del Carmen, el planeamiento llega a permitir hasta seis plantas.

Un solar con historia urbanística

El desarrollo de este espacio entre Ronda del Carmen, León Leal y Maluquer ha atravesado varios vaivenes en las últimas décadas. En los años noventa, el Ayuntamiento aprobó un estudio de detalle para sustituir las antiguas casas bajas por edificios de mayor altura, pero aquel acuerdo fue anulado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura al incumplir el planeamiento urbanístico entonces vigente.

Los planes posteriores, entre ellos el de 2010, permitieron un mayor desarrollo en este ámbito del centro cacereño. Ese cambio abrió la puerta a proyectos como el actual, que transformará de nuevo una zona marcada por el recuerdo de las Casas del Parchís y por la presión residencial y comercial del entorno de Cánovas.

Durante la tramitación y ejecución del proyecto también surgió un conflicto con el edificio colindante del número 4 de León Leal, con el que comparte un patio interior. Ese tipo de encajes son habituales en operaciones urbanas del centro, donde las parcelas, las medianeras y los accesos condicionan el ritmo de cualquier obra.

Fotogalería | La plaza del Parchís de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Edifissa se presenta en su página web como un consorcio empresarial encabezado por Fissa, compañía dedicada principalmente al sector servicios y con amplia implantación en España. En el consorcio participan también el grupo Monleón y el grupo Álvarez, vinculado a sectores como el agrícola, el inmobiliario y el agroquímico.

Fissa, fundada en 1975 y con sede en Cáceres, ha alcanzado una facturación de 100 millones de euros y una plantilla de 6.000 empleados, según la información facilitada. La empresa se ha consolidado en servicios especializados de limpieza y almacenamiento, con presencia destacada en sanidad, educación y administración pública.

La compañía danesa ISS anunció el pasado año un acuerdo para adquirir Fissa. ISS, fundada en Copenhague en 1901, opera en servicios de limpieza, apoyo, catering, seguridad e instalaciones, con más de 500.000 trabajadores repartidos en 77 países. En Extremadura, Edifissa tiene actuaciones exclusivas y, en Cáceres, se estrena con el proyecto de Maluquer.

La nueva promoción no solo añadirá vecinos a la zona. También consolidará el cambio de uso de un espacio que durante años estuvo asociado a las antiguas viviendas de colores y que ahora reúne oficinas, clínicas, despachos profesionales, comercios y trasteros. Este último modelo de negocio también ha crecido en el entorno, con espacios de almacenamiento de distintos tamaños a disposición de los cacereños.

Maluquer se mira hoy desde dos tiempos: el de la memoria de aquellas casas que recordaban al tablero del parchís y el de una calle que se ha convertido en pieza de unión entre Cánovas, Rodríguez Moñino, Ronda del Carmen y Reyes Huertas. Cuando las 17 viviendas previstas estén levantadas, la plaza del Parchís tendrá nuevos vecinos y otra página más en la historia cotidiana del centro de Cáceres.