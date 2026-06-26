Los propietarios del único local LGTBIQ+ de Cáceres denuncian bulos y división dentro del colectivo

José Segura y José Manuel Merchán, conocidos popularmente como 'Los Joses', son los propietarios de Paradiso, el único establecimiento LGTBIQ+ de Cáceres. Hemos hablado con ellos para conocer cómo está siendo la acogida del local en la ciudad desde que abrió sus puertas y también para saber más sobre la situación que atraviesan con sus redes sociales, después de que sus perfiles fueran denunciados y, hasta ahora, no hayan podido recuperarlos.

Bulos y divisiones dentro del colectivo

"La acogida en Cáceres ha sido buena, aunque no hemos recibido la respuesta que esperábamos por parte del colectivo. De hecho, hay personas que se han dedicado a difundir bulos muy graves sobre nosotros, algo que nos resulta difícil de entender. Es sorprendente que, perteneciendo todos al mismo colectivo, haya quienes en lugar de apoyar estén poniendo obstáculos. Creemos que esos rumores han hecho que mucha gente se crea determinadas cosas sin acercarse al local y comprobar por sí misma que la realidad es muy distinta a lo que se está contando. Ese ha sido uno de los principales problemas con los que nos hemos encontrado aquí. Además, dentro del propio colectivo existen muchas divisiones y conflictos internos. Nosotros no nos hemos posicionado en ningún lado, pero en muchas ocasiones sentimos que nos sitúan directamente en la parte negativa", explica José Segura.

Según afirman, desde que asumieron la gestión del local su principal objetivo ha sido convertirlo en un espacio de encuentro y refugio para el colectivo, un lugar en el que cualquier persona pueda sentirse cómoda, libre de juicios y de conflictos. Sin embargo, aseguran que las dificultades encontradas les hacen pensar que Cáceres "no quiere eso o quizá todavía no está preparada para ello".

Comentarios despectivos a diario desde la puerta del local

Por otro lado, en relación con la percepción social, Segura menciona que suele observar con atención lo que ocurre desde la puerta del local y reconoce que, en muchas ocasiones, se queda sorprendido e impactado por algunos de los comentarios que escucha por parte de la gente. "Yo no pensaba que estuviéramos tan mal. Incluso he visto a gente cambiarse de acera para no pasar por la puerta de nuestro local, además de comentarios despectivos que escuchamos a diario. Todo esto debería ser mucho más sencillo, cada persona es libre de elegir la vida que quiera y a quién amar. No entiendo por qué tenemos que recibir este tipo de comentarios si nosotros no nos metemos con nadie", lamenta.

Agenda cultural para el fin de semana del Orgullo

Por último, con motivo de la celebración del Orgullo, el local continúa dinamizando la ciudad con distintas propuestas dirigidas al colectivo. Para este fin de semana ha organizado una programación especial que arrancará el 27 de junio a partir de las 00.00 horas, con la participación de la invitada 'Dagugre', junto a JC Corrales y el DJ Tich.