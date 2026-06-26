El pueblo a un paso de Cáceres que tiene este fin de semana un gran festival de hamburguesas

Un municipio a un paso de Cáceres se prepara para vivir un fin de semana marcado por la gastronomía, la música y el ocio familiar con la celebración de The Game of Burguers Music Festival, un evento que arranca este viernes 26 de junio y se prolongará hasta el domingo 28 en el Centro de Ocio y Cultura de la localidad.

La cita, de entrada gratuita hasta completar aforo, reunirá durante tres días a foodtrucks, conciertos en directo, sesiones de DJs, actividades infantiles, photocall y propuestas pensadas para todos los públicos. El festival está organizado por Dreamsliv3 Group y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Casar de Cáceres.

Además, para facilitar los desplazamientos durante el evento, la Junta de Extremadura ha autorizado la libre circulación de taxis desde la capital provincial durante estos días.

Viernes de apertura

La programación comenzará este viernes 26 a las 19.00 horas con la apertura de puertas en Casar de Cáceres. Media hora después, a las 19.30 horas, tendrá lugar la inauguración del recinto, con la puesta en marcha de la zona gastronómica y los espacios de ocio.

A las 19.45 horas se abrirá la zona infantil, con pintacaras y photocall, mientras que desde las 20.00 horas y hasta la 1.00 de la madrugada estarán funcionando los foodtrucks para que el público pueda disfrutar de las hamburguesas y del ambiente del recinto.

Música, zona infantil y DJs el sábado

El sábado 27 la actividad arrancará a las 12.30 horas, con apertura de puertas y zona infantil para los más pequeños. Entre las 13.00 y las 16.30 horas volverán a funcionar los foodtrucks, acompañados de música y actividades para todos los públicos.

Por la tarde, a las 18.00 horas, será el turno del concierto de Tolentos, que llevará su rock al recinto. A las 19.00 horas continuará la programación infantil con pintacaras y, desde las 20.00 hasta las 00.30 horas, las foodtrucks volverán a encender sus planchas.

La jornada más larga llegará de madrugada, con una sesión de discoteca móvil entre las 00.30 y las 6.00 horas, a cargo de DJ El Cejas, Javier Declara y DJ Altti.

Concurso de hamburguesas el domingo

El domingo 28, último día del festival, las puertas se abrirán a las 12.30 horas. De 13.00 a 16.30 horas funcionarán los foodtrucks, y a las 16.00 horas actuará Acompás, con rumbitas y flamenco.

La programación continuará a las 19.00 horas con actividades infantiles y, desde esa misma hora hasta la medianoche, los foodtrucks prepararán la recta final del festival. Uno de los momentos más esperados llegará a las 19.30 horas con el concurso The Game of Burgers, que contará como jurados con Claudio Vidal y Zeus Carrero.

El evento concluirá a medianoche, con el apagado de los fuegos de los foodtrucks y el cierre de esta primera edición en Casar de Cáceres.