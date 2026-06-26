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TPVReady, el software extremeño que simplifica la gestión diaria de las pymes

eXtremaNET desarrolla desde Plasencia una solución ERP y TPV en la nube para vender, facturar, controlar stock y cumplir con las nuevas obligaciones digitales desde una única herramienta

Miguel Ángel García, CEO de eXtremaNET.

Miguel Ángel García, CEO de eXtremaNET. / EL PERIÓDICO

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Juan José Ventura

Juan José Ventura

Plasencia

Las pequeñas y medianas empresas necesitan cada vez más herramientas ágiles, conectadas y fáciles de usar para gestionar su día a día. Con ese objetivo nace TPVReady, el software de gestión desarrollado por eXtremaNET Consultores Tecnológicos S.L.U., empresa tecnológica de Plasencia especializada en desarrollo de software, inteligencia artificial y soluciones a medida para pymes. Al frente de esta aventura empresarial se encuentra Miguel Ángel García, CEO de eXtremaNET,

TPVReady es un ERP y TPV en la nube pensado para negocios pequeños y medianos que buscan centralizar su actividad en una única plataforma. Tiendas, parafarmacias, cafeterías, pequeñas distribuidoras o empresas de servicios pueden vender, facturar, controlar el stock, gestionar compras, cobros, clientes y empleados sin depender de varios programas desconectados, hojas de Excel o herramientas sobredimensionadas para su tamaño.

Una propuesta sencilla, pero efectiva

La propuesta de eXtremaNET parte de una idea sencilla: la tecnología debe resolver problemas reales. Muchas pymes necesitan digitalizarse, pero no siempre encuentran soluciones adaptadas a su ritmo, a su estructura o a sus recursos. Por eso, TPVReady se presenta como un software completo, pero diseñado para el uso diario de una empresa real, con procesos simples, accesibles y orientados a ahorrar tiempo.

Entre sus funcionalidades, TPVReady incluye facturación, punto de venta, stock multialmacén, compras, CRM, tesorería, remesas SEPA, control horario, gestión de empleados, portal del cliente, portal del empleado y catálogo B2B. Además, está preparado para obligaciones actuales y próximas como Verifactu, factura electrónica y registro de jornada, y permite integrarse con comercio electrónico.

TPVReady, el software extremeño que simplifica la gestión diaria de las pymes

TPVReady, el software extremeño que simplifica la gestión diaria de las pymes / EL PERIÓDICO

Desarrollado aquí

Uno de sus valores diferenciales es que se trata de un software desarrollado desde Extremadura. No es una solución importada ni un producto genérico adaptado después, sino una herramienta construida desde la experiencia directa con pequeños negocios. Esa cercanía permite escuchar sus necesidades, entender sus problemas cotidianos y evolucionar el programa de forma rápida y práctica.

Además de TPVReady, eXtremaNET cuenta con experiencia en desarrollo e ingeniería de software a medida, aplicaciones personalizadas e incorporación de inteligencia artificial en procesos empresariales. En el caso de TPVReady, la IA se aplica con un enfoque útil y concreto, orientado a mejorar la toma de decisiones.

Su CFO Virtual ayuda a revisar información clave del negocio, como la tesorería, los cobros pendientes, los márgenes, la rotación de stock y otros indicadores que permiten conocer mejor la situación de la empresa. No se trata de incorporar inteligencia artificial por tendencia, sino de ponerla al servicio de la pyme para que pueda gestionar mejor, anticiparse y tomar decisiones con datos.

Soluciones ordenadas

El resultado es una solución pensada para que una empresa tenga toda su información ordenada, facture conforme a la normativa y pueda trabajar con mayor control sin complicarse con cinco herramientas diferentes. En un contexto en el que la digitalización, Verifactu, la factura electrónica y el control horario marcarán cada vez más la gestión empresarial, TPVReady ofrece una respuesta integral, cercana y adaptada a la realidad de las pymes.

Desde Plasencia, eXtremaNET demuestra que Extremadura también puede desarrollar tecnología competitiva, útil y preparada para acompañar a los negocios en su transformación digital. TPVReady es, en definitiva, un software completo, hecho en Extremadura y pensado para la pyme de verdad.

Contacto

soporte@extremanet.com

+34 647 710 145

EXTREMANET

EXTREMANET / EL PERIÓDICO

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