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Alerta vecinal en Cáceres por una presunta reyerta en el barrio de Aldea Moret

Varias llamadas de vecinos movilizaron a la Policía Nacional hasta la calle Río Tíber, aunque los agentes no constataron incidentes al llegar

Imagen de archivo de agentes de la Policía Nacional en la plaza Mayor de Cáceres.

Imagen de archivo de agentes de la Policía Nacional en la plaza Mayor de Cáceres. / El Periódico

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Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

La presencia de varias patrullas de la Policía Nacional ha llamado la atención este mediodía en la barriada cacereña de Aldea Moret. Los agentes se han desplazado este sábado hasta la calle Río Tíber tras recibir varias llamadas vecinales que alertaban de una presunta reyerta en la zona.

Según han confirmado fuentes policiales a este diario, los avisos recibidos apuntaban a una posible pelea o altercado, por lo que se movilizaron varias dotaciones de la Policía Nacional hasta este punto de la barriada. La intervención se produjo en una zona residencial y generó expectación entre los vecinos, especialmente por la llegada de varios vehículos policiales en un breve margen de tiempo.

Sin embargo, cuando las patrullas llegaron al lugar, los agentes comprobaron que, en principio, no se estaba produciendo ningún incidente. Las primeras verificaciones realizadas por la Policía no permitieron constatar la existencia de una reyerta activa ni de una situación de alteración del orden en ese momento.

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La calle Río Tíber, una de las principales vías de Aldea Moret, durante las obras de asfaltado que se han realizado recientemente.

La calle Río Tíber, una de las principales vías de Aldea Moret, durante las obras de asfaltado que se han realizado recientemente. / El Periódico

Intervención preventiva

La actuación quedó así en una intervención preventiva derivada de los avisos vecinales. Los agentes acudieron para comprobar la situación sobre el terreno y descartar que se estuviera produciendo una pelea en la zona. Por ahora, no constan datos sobre personas heridas, detenidas o identificadas en relación con este episodio, ni ha trascendido que fuera necesaria la intervención de otros servicios de emergencia.

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