Alquileres de 800 euros en Cáceres: la protesta salpica a las inmobiliarias

Una acción simbólica frente a varias agencias inmobiliarias de Cáceres ha reactivado el debate sobre el precio del alquiler en la ciudad. La plataforma Stop Alquileres Abusivos Cáceres ha salido a la calle para exigir que el municipio sea declarado zona tensionada y se adopten medidas que permitan limitar el coste de la vivienda, en un contexto en el que el alquiler medio ya se sitúa, según sus datos, en torno a los 800 euros mensuales.

Pancarta junto al Ayuntamiento de Cáceres. / EP

Movilizaciones

La movilización se ha desarrollado de forma coordinada en distintos puntos de la capital cacereña, donde integrantes del colectivo colocaron pancartas reivindicativas frente a varias inmobiliarias, a las que acusan de contribuir a lo que consideran un modelo de mercado “especulativo”. El objetivo de la protesta ha sido visibilizar el impacto que la subida de precios está teniendo sobre los vecinos, especialmente entre jóvenes y familias con menos recursos.

Desde la plataforma sostienen que la presión del mercado está expulsando progresivamente a determinados perfiles del acceso a la vivienda en la ciudad. En este sentido, denuncian que una parte del problema no solo reside en la oferta limitada, sino también en la dinámica de precios que, a su juicio, se ha consolidado en los últimos años sin una intervención pública efectiva.

El colectivo reclama que Cáceres sea incluida en la figura de zona tensionada contemplada en la legislación estatal de vivienda, lo que permitiría activar mecanismos de control de precios del alquiler. Según defienden, esta medida ya se está aplicando en otras ciudades españolas con resultados que consideran positivos para contener la escalada de rentas.

Otra pancarta en el centro de la ciudad. / EP

'Inflar'

La protesta también ha servido para señalar directamente a las inmobiliarias, a las que acusan de “inflar” el mercado del alquiler. En un comunicado, la organización critica además la falta de respuesta del Ayuntamiento de Cáceres, al que instan a asumir un papel más activo en la regulación del acceso a la vivienda.

Durante la concentración, varios participantes subrayaron el impacto que esta situación tiene en su vida cotidiana. “No puede ser que nos hagan elegir entre destinar el 60% del sueldo al alquiler o compartir piso hasta los 40 años”, señalaba una de las vecinas implicadas en la acción, que defendía el carácter pacífico de la movilización.

Otro de los miembros del colectivo insistió en que la protesta busca trasladar un mensaje directo a los responsables políticos: la necesidad de intervenir ante lo que consideran una crisis de acceso a la vivienda que afecta ya no solo a inquilinos, sino también al tejido social y económico de la ciudad.

La plataforma advierte además de que el aumento de la oferta de pisos en alquiler no ha logrado frenar los precios, lo que refuerza —a su juicio— la necesidad de aplicar medidas de control. En este escenario, insisten en que el problema del alquiler en Cáceres trasciende lo individual y empieza a condicionar la capacidad de la ciudad para retener población y garantizar su desarrollo económico.