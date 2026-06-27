La autovía a Monfortinho eleva su factura global a 365 millones para cerrar la ruta más rápida entre Madrid y Lisboa por Cáceres

La conexión por autovía entre Cáceres y Portugal por Monfortinho empieza a tener una factura global sobre la mesa. Completar los 72 kilómetros que aún faltan entre Moraleja y Castelo Branco supondría una inversión estimada de unos 365 millones de euros si se suman las previsiones conocidas a ambos lados de la Raya: 130 millones para el tramo extremeño entre Moraleja y la frontera portuguesa, según la propuesta trasladada por la Alianza Territorial Europea (ATE) y el Movimiento Social Unitario Norte de Extremadura (MSU), y más de 230 millones para la parte portuguesa de la IC31, de acuerdo con los datos difundidos por el PSD de Castelo Branco tras recabar información del Gobierno luso.

La cifra permite dimensionar el coste de una infraestructura largamente reivindicada en el norte de Extremadura y en la Beira Baixa. Su importancia no reside solo en la conexión entre dos territorios fronterizos, sino en su papel dentro de un itinerario mayor: el corredor por carretera más rápido entre Madrid y Lisboa. Según defienden los colectivos impulsores, actualmente ya se puede circular por autovía o autopista durante 518 kilómetros de ese recorrido, el 88% del trazado total. El cuello de botella sigue estando en los 72 kilómetros pendientes entre Moraleja y Castelo Branco.

130 millones del lado extremeño

En Extremadura, el tramo pendiente corresponde a la continuidad de la Ex-A1 desde Moraleja hasta Monfortinho, en la frontera portuguesa. La propuesta de ATE y MSU cifra esta actuación en 130 millones de euros para unos 22 kilómetros, incluido el puente de conexión hacia Portugal. No se trata todavía de un presupuesto oficial de licitación ni de una adjudicación cerrada, sino de la estimación económica que estos colectivos han puesto sobre la mesa en la ronda de contactos con los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura para la tramitación de los presupuestos autonómicos de 2026.

La Ex-A1, a la altura de Plasencia. / Toni Gudiel

La plataforma plantea una financiación plurianual con 6 millones en 2026, 40 millones en 2027, 45 millones en 2028 y 39 millones en 2029. Además, reclama que la obra se ejecute mediante financiación pública directa, sin fórmulas público-privadas y sin peaje. Su objetivo es que los trabajos puedan licitarse e iniciarse a finales de 2026 para que la conexión completa esté operativa antes del Mundial de Fútbol de 2030, con sedes en España y Portugal.

El calendario que mantiene la Junta de Extremadura, sin embargo, sitúa el inicio de las obras "en el entorno de la primavera de 2027". Así se lo trasladó el Grupo Parlamentario Popular a la plataforma en una reunión celebrada en Mérida. Los colectivos piden adelantar esos plazos, pero el compromiso político expresado hasta ahora por el PP regional pasa por arrancar los trabajos en 2027.

Portugal supera los 230 millones

En el lado portugués, la inversión prevista es superior a los 230 millones de euros y se reparte en dos tramos de la futura IC31. El primero conectará Castelo Branco con el nudo de la EN353, con un coste estimado de unos 48 millones. Esta parte se encuentra en fase de proyecto de ejecución y con un nuevo procedimiento de Declaración de Impacto Ambiental en marcha.

El segundo tramo, entre la EN353 y Monfortinho, será el que complete la conexión hasta la frontera española. Es también el más caro y complejo, con una inversión prevista de 187 millones de euros. En este caso, el estudio previo ya ha sido contratado y el procedimiento de evaluación ambiental se encuentra en fase inicial. La orografía de la zona más próxima a España encarece la actuación y convierte este tramo en una de las piezas más delicadas del proyecto.

El PSD de Castelo Branco defiende que la infraestructura ha entrado ya en una fase más tangible, con estudios técnicos en curso y procedimientos administrativos abiertos. La formación recuerda que la IC31 fue incluida en marzo de 2025 en la lista de obras prioritarias aprobadas por el Consejo de Ministros portugués y que en mayo el ministro de Infraestructuras, Miguel Pinto Luz, dio indicaciones a Infraestructuras de Portugal para avanzar con los estudios necesarios. Desde Portugal también se ha confirmado que la vía será gratuita.

Una conexión estratégica

Con las cifras conocidas, el coste medio de los 72 kilómetros pendientes rondaría los cinco millones de euros por kilómetro. La inversión total, no obstante, tiene distinto grado de maduración administrativa en cada lado de la frontera. En Portugal existen estudios y procedimientos ambientales en marcha para los dos tramos de la IC31. En Extremadura, la Junta mantiene el horizonte de inicio de obras en primavera de 2027, mientras ATE y MSU han planteado una programación económica propia para adelantar el calendario.

La conexión Moraleja-Castelo Branco se ha convertido en una de las grandes reivindicaciones compartidas entre el norte extremeño y la Beira Baixa. Sus defensores sostienen que permitiría reforzar un corredor industrial, logístico y turístico entre Madrid, Extremadura y el centro de Portugal, además de mejorar la movilidad de una zona fronteriza históricamente condicionada por la falta de comunicaciones rápidas.

El proyecto tiene también una lectura estratégica en clave ibérica. Si se completan esos 72 kilómetros, Cáceres quedaría enlazada por autovía con Portugal a través de Monfortinho y se cerraría una alternativa directa entre Madrid y Lisboa por el norte de Extremadura. Por ahora, la factura estimada ya supera los 360 millones de euros. Lo que falta es convertir los estudios, compromisos y propuestas en obras sobre el terreno.