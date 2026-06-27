Cáceres despide junio con cultura, música y un cóctel benéfico en el Gran Teatro

Propuestas diversas para disfrutar de la cultura en la ciudad.

'El lindo don Diego' llega a la Plaza de San Jorge

El Festival de Teatro Clásico de Cáceres acogerá este domingo a las 22.30 horas, en la Plaza de San Jorge, la representación de El lindo don Diego, una de las comedias más destacadas de Agustín Moreto. La obra se caracteriza por su mezcla de humor, enredos amorosos y un agudo retrato psicológico de los personajes, además de reflejar la influencia de la Commedia dell’Arte, especialmente en la construcción de los criados y en una estructura basada en intrigas rápidas y situaciones cómicas. Moreto destaca también por la profundidad en la creación de sus personajes y la inteligencia con la que resuelve los conflictos, combinando ingenio, ritmo y empatía en una comedia viva y dinámica que influyó en autores posteriores como Molière o Goldoni. El reparto está formado por Inés González, en el papel de Agneta; Raúl Ferrando como Giovanni; Gloria Albalate como Doña Concheta; y Alfonso Lara en el papel de Don Diego.

El ciclo 'Domingos con la Fresca' se despide este 28 de junio

El Museo Casa Pedrilla de Cáceres acogerá este domingo, 28 de junio, la última cita del ciclo cultural al aire libre Domingos con la Fresca, una propuesta que ha convertido las noches de junio en un punto de encuentro para la música y las artes escénicas. La programación se cerrará con 'Il Divo. Homenaje Sinfónico', a cargo de Lyberic junto a la Banda Sinfónica Provincial de la Diputación de Cáceres, en una actuación que pondrá el broche final a esta edición del ciclo. La iniciativa ha ofrecido durante tres domingos consecutivos actividades culturales gratuitas en un entorno singular, consolidándose como una propuesta para disfrutar de la cultura en las noches estivales de la ciudad.

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El Gran Teatro de Cáceres acoge el cóctel benéfico de clausura del Festival de Teatro Clásico

El Gran Teatro de Cáceres celebrará el lunes 29 de junio, a las 21.00 horas, el cóctel benéfico que pondrá el broche final al Festival de Teatro Clásico de Cáceres, una velada especial que tendrá lugar sobre el escenario del propio teatro. El evento, a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer, reunirá a participantes y asistentes en una noche solidaria en la que también se hará entrega de los Premios del Público del certamen, que reconocen la Mejor Interpretación, Mejor Actor o Actriz, Mejor Dirección y Mejor Compañía del festival. Una cita que combina cultura y solidaridad para cerrar una nueva edición del Festival de Teatro Clásico de Cáceres.