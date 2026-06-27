Cáceres llena de arcoíris sus calles para defender el Orgullo frente a los discursos de odio

Cáceres ha vuelto a salir este sábado a la calle con los colores del arcoíris como bandera y un mensaje claro: la igualdad conquistada también necesita ser defendida. La tercera edición de 'Cáceres con Orgullo' ha reunido a unas 450 personas en el centro de la ciudad en una cita festiva y reivindicativa para visibilizar los derechos del colectivo LGBTIQ+ y reclamar una convivencia basada en el respeto, la diversidad y la libertad.

La programación ha arrancado a las ocho de la tarde con el desfile por la igualdad, que ha partido desde el paseo de Cánovas, junto a la estatua de Gabriel y Galán, y ha recorrido varias calles del centro hasta llegar a la plaza Mayor. Allí, los asistentes se han reunido para escuchar la lectura del manifiesto, a cargo de representantes de las entidades organizadoras y colaboradoras —Extremadura Entiende, Fundación Triángulo, CuidadoQueTeVeo y DiverCeres—, antes de dar paso a las actuaciones musicales.

Igualdad real

El manifiesto, leído por Sara Ramos, representante de Extremadura Entiende, ha reivindicado el derecho de todas las personas a desarrollar su proyecto de vida "con libertad y dignidad" y ha reclamado una ciudad "donde nadie tenga que marcharse para sentirse aceptada".

También se ha pedido avanzar hacia una "igualdad real", con políticas públicas que prevengan cualquier forma de discriminación y garanticen el desarrollo efectivo de las leyes de protección del colectivo LGTBIQ+. La lectura ha subrayado además que el Orgullo conserva su dimensión reivindicativa pese a los avances logrados en los últimos años.

Respuesta compartida

Precisamente ese ha sido uno de los mensajes centrales de la jornada. David Luceño, representante del club deportivo LGTBIQ+ DiverCeres, ha valorado positivamente la respuesta ciudadana y ha destacado que la convocatoria ha reunido tanto a personas del colectivo como a vecinos que han querido mostrar su apoyo. "Hay personas que somos del colectivo y que todavía vemos la necesidad de salir a las calles, y también hay gente que no es del colectivo, pero que quiere acompañarnos en este día", ha señalado.

Luceño ha explicado que el lema de este año, 'Orgullo y resistencia', responde a la aparición de discursos de odio contra el colectivo. Aunque define a Cáceres como "una ciudad tolerante y abierta, en la que todos nos sentimos incluidos", advierte de que esos mensajes siguen presentes tanto a nivel local como nacional e internacional. "Por eso tenemos que seguir saliendo a las calles, por eso tenemos que seguir diciendo que somos ciudadanos y ciudadanas como cualquier otra persona", ha afirmado.

Unidad política

La jornada ha contado también con la presencia de la concejala de Mujer, Igualdad y LGTBI, Encarna Solís, así como con representantes del Ayuntamiento de Cáceres y de distintas formaciones políticas. También han asistido la consejera Elena Manzano, por parte de la Junta de Extremadura, y el alcalde de Piornal, Javier Prieto, en representación de la Diputación Provincial. Una asistencia institucional que ha dejado una imagen de unidad en torno a la defensa de los derechos LGTBIQ+ y la igualdad.

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Con esta tercera edición celebrada en la capital cacereña, se consolida una cita que gana peso en el calendario social de la ciudad y que busca seguir visibilizando la diversidad, reforzar el compromiso colectivo con la igualdad de derechos y recordar que el Orgullo sigue siendo, también en Cáceres, una forma de resistencia.