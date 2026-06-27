Solidaridad
Cáritas Cáceres moviliza ayuda para las personas afectadas por el terremoto en Venezuela
La entidad lanza una campaña para recaudar fondos destinados a familias desplazadas, comunidades vulnerables y personas que han perdido sus hogares
El terremoto que ha golpeado Venezuela y la emergencia humanitaria derivada de esta crisis han provocado una nueva reacción solidaria por parte de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres. La entidad ha puesto en marcha la campaña 'Cáritas con Venezuela', con la que busca recaudar fondos para apoyar a las personas afectadas en el país sudamericano.
Bajo el lema 'Responde a la emergencia', la campaña quiere responder a una emergencia internacional que afecta especialmente a quienes han quedado sin recursos, sin vivienda o lejos de sus comunidades de origen. La organización insiste en que "cualquier aportación, independientemente de su cuantía", contribuye a reforzar la respuesta solidaria ante una situación que requiere apoyo inmediato.
Cómo colaborar
Cáritas pone el foco en la necesidad de reforzar la asistencia urgente y sostener el acompañamiento humanitario a quienes más lo necesitan. Según subraya la organización, cada aportación permitirá proporcionar ayuda básica, refugio y apoyo a las familias afectadas por la emergencia.
Las donaciones pueden realizarse mediante transferencia bancaria en la cuenta ES50 0081 7840 6100 0151 4957, indicando en el concepto 'Cáritas con Venezuela'. También se puede colaborar a través de Bizum con el código 00734.
Con esta acción, la entidad reafirma su compromiso con la atención a las personas en situación de vulnerabilidad y anima a la sociedad a sumarse a este esfuerzo solidario más allá de nuestras fronteras.
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