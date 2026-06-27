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Solidaridad

Cáritas Cáceres moviliza ayuda para las personas afectadas por el terremoto en Venezuela

La entidad lanza una campaña para recaudar fondos destinados a familias desplazadas, comunidades vulnerables y personas que han perdido sus hogares

Rescatistas y voluntarios buscan víctimas en una vivienda afectada por los terremotos en Venezuela.

Rescatistas y voluntarios buscan víctimas en una vivienda afectada por los terremotos en Venezuela. / Efe

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Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

El terremoto que ha golpeado Venezuela y la emergencia humanitaria derivada de esta crisis han provocado una nueva reacción solidaria por parte de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres. La entidad ha puesto en marcha la campaña 'Cáritas con Venezuela', con la que busca recaudar fondos para apoyar a las personas afectadas en el país sudamericano.

Bajo el lema 'Responde a la emergencia', la campaña quiere responder a una emergencia internacional que afecta especialmente a quienes han quedado sin recursos, sin vivienda o lejos de sus comunidades de origen. La organización insiste en que "cualquier aportación, independientemente de su cuantía", contribuye a reforzar la respuesta solidaria ante una situación que requiere apoyo inmediato.

Cómo colaborar

Cáritas pone el foco en la necesidad de reforzar la asistencia urgente y sostener el acompañamiento humanitario a quienes más lo necesitan. Según subraya la organización, cada aportación permitirá proporcionar ayuda básica, refugio y apoyo a las familias afectadas por la emergencia.

Cartel de Cáritas Diocesana para solicitar ayuda a los afectados por el terremoto en Venezuela.

Cartel de Cáritas Diocesana para solicitar ayuda a los afectados por el terremoto en Venezuela. / Diócesis Coria-Cáceres

Las donaciones pueden realizarse mediante transferencia bancaria en la cuenta ES50 0081 7840 6100 0151 4957, indicando en el concepto 'Cáritas con Venezuela'. También se puede colaborar a través de Bizum con el código 00734.

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Con esta acción, la entidad reafirma su compromiso con la atención a las personas en situación de vulnerabilidad y anima a la sociedad a sumarse a este esfuerzo solidario más allá de nuestras fronteras.

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