La casa oficiosa de las personas sin hogar en Cáceres

Un colchón, una cuerda de tender de la que cuelgan unos pantalones, varias sábanas, un paquete vacío de Campofrío, latas de cerveza, un par de maletas... Es el equipaje del sintecho que ha montado su casa oficiosa en lo que un día se denominó 'La Casa Nuestra', un proyecto cultural que apenas fructificó en el edificio de Asuntos Sociales, propiedad de la Junta de Extremadura, situado en la calle Reyes Huertas, en pleno centro de Cáceres y que aún sigue sin uso, cerrado y en permanente estado de abandono.

Llega el calor. El calor extremo. Y nadie hace nada, al menos eso parece, por dar solución administrativa e institucional a este edificio. Llega el calor y, eso sí, el Ayuntamiento de Cáceres ha activado el Itinerario de Emergencia Social para Personas sin Hogar ante las altas temperaturas, un protocolo de actuación que incluye medidas específicas durante los meses de verano con el objetivo de proteger a las personas más vulnerables frente a episodios de calor extremo. Este dispositivo está coordinado por el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) en colaboración con entidades sociales como DYA y Cáritas, reforzando de manera integral la atención y asistencia a las personas que se encuentran en situación de calle.

La concejala del Imas, Jacobi Ceballos, ha manifestado que la prioridad es asegurar que nadie queda desamparado ante las olas de calor y por ello un año más activamos este itinerario de emergencia con el que garantizamos una respuesta rápida, humana y eficaz en los momentos de mayor necesidad. Durante el periodo estival, será DYA la entidad encargada de intervenir de forma prioritaria una vez que el servicio de emergencias 112 active los avisos por altas temperaturas, desarrollando su labor en el horario más adecuado para la prestación del servicio y asegurando la atención e hidratación de las personas en situación de calle.

Entre las medidas previstas se encuentra el refuerzo del reparto de agua y alimentos, así como la asistencia directa en la vía pública para garantizar la hidratación y el seguimiento de las personas sin hogar durante los días de mayor riesgo. “Cabe destacar que los equipos de DYA ya se encuentran sobre el terreno realizando un seguimiento preventivo para comprobar el estado de salud de estas personas. Aunque el protocolo oficial se activa ante alertas específicas, la entidad mantiene una labor continua de acompañamiento durante todo el año que ahora se intensifica”, ha resaltado Ceballos. Además, DYA mantendrá contacto directo con Cáritas Diocesana para conocer la disponibilidad de plazas tanto en el Centro Vida como en el Centro de Emergencia Social, coordinando igualmente con Policía Local o Policía Nacional aquellos acompañamientos que sean necesarios.

Entretanto, el edificio de la calle Reyes Huertas de Cáceres, antigua sede de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura, sigue en estado de abandono más de una década después de su cierre definitivo. La Consejería de Salud y Servicios Sociales ya se pronunció sobre el estado del edificio y confirmando a este diario que “en estos momentos se están estudiando las posibilidades para el inmueble” y que “se están barajando opciones para volver a darle un uso en el ámbito social”, sin concretar plazos ni actuaciones específicas.

El inmueble, construido por la Junta de Extremadura en 1990, ha albergado hasta 2009 la sede provincial de Bienestar Social y, posteriormente, distintos servicios vinculados a ayudas de emergencia y centros infantiles. Cerró definitivamente en enero de 2011, cuando apenas había superado las dos décadas de funcionamiento. Desde entonces, sus más de 2.000 metros cuadrados han permanecido sin actividad.

En 2013, el edificio fue cedido a los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, que proyectaban la creación de un centro asistencial para entre 35 y 40 personas con discapacidad, además de un centro de día y servicios de apoyo a familias. Sin embargo, la complejidad administrativa, las exigencias urbanísticas y la falta de financiación llevaron a la renuncia definitiva del proyecto en marzo de 2021.

Fotogalería | La casa oficiosa de las personas sin hogar en Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Durante ese periodo, y para hacer viable la iniciativa, el Ayuntamiento de Cáceres aprobó en julio de 2015 una modificación puntual del Plan General Municipal que afectaba a la parcela situada en el número 9 de Reyes Huertas. Aunque el promotor desistió, las condiciones urbanísticas siguen vigentes y el inmueble continúa catalogado como sistema general dotacional de equipamiento genérico.

Esta calificación limita los posibles usos del edificio a fines administrativos, institucionales, sanitarios, asistenciales, sociales, culturales, educativos o similares, lo que reduce las opciones de reconversión fuera del ámbito público o social.

Degradación del inmueble y malestar vecinal

El estado del edificio ha ido deteriorándose con el paso de los años. Ventanas rotas, grafitis, acumulación de suciedad, presencia de ratas e insectos y la ausencia de mantenimiento han generado preocupación entre vecinos y comerciantes de calles como Reyes Huertas, Colón, Toledo, Badajoz o Ronda del Carmen.

Según relatan los afectados, personas sin hogar utilizan tanto el interior como el exterior del inmueble para pernoctar, empleando cartones y colchones, lo que consideran una situación “insostenible” desde el punto de vista sanitario y social. Los residentes han recogido alrededor de 160 firmas que han sido remitidas a la Junta de Extremadura y al Ayuntamiento de Cáceres para exigir medidas urgentes.

Mientras tanto, el edificio protegido de Reyes Huertas ha continuado sin uso efectivo, a la espera de que las administraciones concreten una solución que permita recuperar el inmueble y dar respuesta a una realidad social que sigue presente en las calles de Cáceres.