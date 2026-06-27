Cocemfe y la Asociación de Vecinos de Nuevo Cáceres, premiados con la Medalla de Defensa a las Víctimas del Terrorismo

Cocemfe Cáceres y la Asociación de Vecinos de Nuevo Cáceres recibirán la Medalla a la Defensa de las Víctimas del Terrorismo en Extremadura, una distinción con la que la Junta reconoce su labor continuada en favor del recuerdo, el reconocimiento y la dignidad de las víctimas del terrorismo. El galardón pone en valor el trabajo desarrollado por ambos colectivos en Cáceres para mantener viva la memoria de quienes sufrieron la violencia terrorista y para promover espacios de homenaje en la ciudad.

El anuncio lo ha realizado este sábado el Ejecutivo autonómico, coincidiendo con el Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo, una jornada dedicada a preservar la memoria de las víctimas y a reforzar el compromiso institucional con su dignidad. Junto a ellos, también han sido distinguidos con esta medalla el magistrado Ángel Juanes Peces y la fiscal Ángela Gómez-Rodulfo, que recibirán el reconocimiento durante la entrega de las medallas que tendrá lugar el próximo 6 de septiembre, un acto al que asistirán autoridades y representantes de colectivos de víctimas.

En el caso de los dos colectivos cacereños, la Junta de Extremadura pone el acento en su implicación constante y en las iniciativas que han impulsado en la ciudad para visibilizar el impacto de la violencia terrorista. Entre ellas, destaca la actuación que permitió que Cáceres cuente con un monolito en homenaje a las víctimas del terrorismo, situado precisamente en el barrio de Nuevo Cáceres, un espacio concebido como lugar de recuerdo, respeto y reconocimiento público.

Participantes en uno de los proyectos organizados por Cocemfe Cáceres. / El Periódico

Reconocimiento social

El Gobierno extremeño subraya que la medalla reconoce también la labor de quienes han estado al frente de ambas entidades durante los últimos años. En este sentido, valora su disposición para ceder espacios, facilitar recursos y dedicar tiempo a actividades vinculadas al recuerdo de las víctimas del terrorismo.

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De esta forma, la Junta destaca que esa colaboración ha permitido consolidar en Cáceres una sensibilidad compartida en torno a la memoria, más allá de actos puntuales, y reconoce el papel de Cocemfe Cáceres y de la Asociación de Vecinos de Nuevo Cáceres como entidades comprometidas con una causa de alcance social e institucional.