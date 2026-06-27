Figuras destacadas de la escena nacional pasaron por el Gran Teatro de Cáceres en 1931

El año 1931 dejó una intensa actividad cultural sobre el escenario del Gran Teatro de Cáceres, que recibió la visita de algunas de las compañías y artistas más destacadas del panorama escénico nacional. La programación convirtió al recinto cacereño en punto de encuentro para el teatro, la interpretación y la danza, acercando al público local propuestas protagonizadas por nombres de reconocido prestigio.

Entre las citas más destacadas figuró la compañía de Gómez Hidalgo y Eugenia Zuffoli, que llegó a la ciudad con la representación de Mata Hari. La presencia de compañías de este nivel evidenció la capacidad del Gran Teatro para incorporar a su programación espectáculos que recorrían los principales escenarios del país y despertaban el interés del público por las nuevas propuestas escénicas.

La llegada de Isabel Barrón

A lo largo de aquel año también pasaron por el teatro artistas que reforzaron la diversidad de la oferta cultural. El 27 de mayo debutó Isabel Barrón, presentada como una eminente actriz, en una visita que se sumó a una temporada marcada por la presencia de intérpretes destacados sobre las tablas cacereñas.

Isabel Barrón, actriz. / José L Bernabé

Goyesca y el protagonismo del baile

Meses después, ya en noviembre, fue el turno de Goyesca, anunciada como eximia artista de baile. Su actuación añadió a la programación el componente de la danza y las artes del movimiento, ampliando la variedad de estilos y disciplinas que llegaron al escenario. El paso de estas compañías y artistas reflejó la intensa vida cultural que experimentó el Gran Teatro durante aquel periodo, consolidándolo como uno de los espacios de referencia para la actividad escénica de la ciudad.