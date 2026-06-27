El futuro de Europa se escribe, se fotografía y se dibuja desde Cáceres

El futuro de Europa también se imagina desde Cáceres. El Espacio para la Creación Joven ha acogido la entrega de premios de los concursos organizados por Europe Direct Cáceres bajo el lema "El futuro de Europa", una iniciativa que busca fomentar la reflexión, la creatividad y la participación ciudadana en torno a los valores y desafíos de la Unión Europea.

El acto ha reunido a participantes, familiares y representantes institucionales, con la presencia del concejal de Recursos Humanos, Empresa y E-Administración, Emilio Borrega; el concejal de Servicios Públicos y Fondos Estratégicos, Pedro Muriel; el concejal de Cultura, Jorge Suárez; y el concejal de Juventud, Jaime Jabato.

Durante su intervención, Borrega ha destacado el papel que la Unión Europea ha tenido en la transformación de Cáceres en las últimas décadas. El edil ha subrayado que "grandes proyectos que se han venido desarrollando en la ciudad de Cáceres tienen el sello de la Unión Europea" y ha defendido que "Cáceres no sería lo que es hoy sin esos 40 años que llevamos en Europa".

El concejal ha incidido además en la necesidad de reforzar el vínculo entre la ciudad y las instituciones europeas. "Europa también tiene que entender cómo somos y cómo es Cáceres", ha señalado, antes de mirar al horizonte de la candidatura cultural de la ciudad. En este sentido, ha expresado su deseo de que "en el año 2031 seamos esa Capital Europea de la Cultura que nos proyecte más a Europa y que nosotros conozcamos mucho más a Europa".

Premios en tres disciplinas

En esta edición se han entregado premios en las categorías de relato breve, fotografía y cómic. Los certámenes cuentan ya con una amplia trayectoria: dieciocho ediciones en el caso del concurso de relato breve, diecisiete en el de fotografía y quince en el de cómic.

En el XVIII Concurso de Relato Breve, el primer premio, dotado con 1.000 euros, ha recaído en Alexis López Vidal, de Valencia, por la obra "Vert-de-gris (en realidad, la dama es francesa)". El segundo premio, de 800 euros, ha sido para David Muñoz Sánchez, de Badajoz, por "El Último hombre de ojos azules", mientras que el tercer premio, dotado con 500 euros, ha sido para Ricardo Ojalvo Rebollo, de Cáceres.

En el XVII Concurso de Fotografía, el primer premio, también dotado con 1.000 euros, ha sido para Luis Cid Cabeza, de Cáceres, por "Escena Digital". El segundo premio ha recaído en José Antonio García Recuero, por "Diferentes Culturas", y el tercero en Pedro Javier Reig Delgado, por "Vía libre".

En cuanto al XV Concurso de Cómic, en categoría sénior, el primer premio ha sido para Jesús García Plata, de Malpartida de Cáceres, por "Josefa". En categoría junior, el primer premio ha recaído en Fernando Gómez González, de Cáceres, por "El sueño de Schumann".

Una mirada creativa a Europa

La ceremonia ha contado con la presentación de Sergio Márquez Fernández, la interpretación del Himno de Europa a cargo del grupo "Funkin V" y la intervención inicial de la directora de Europe Direct Cáceres, Rebeca Domínguez Cidoncha.

El acto ha concluido con una fotografía de familia y la inauguración de la muestra fotográfica con las obras ganadoras y finalistas del concurso de fotografía.

Con esta iniciativa, Europe Direct Cáceres reafirma su compromiso con la promoción de la cultura, la creatividad y la construcción de una ciudadanía europea activa, especialmente entre la población joven.