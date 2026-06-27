De la guerra de Cuba al Hotel Álvarez: la vida de Federico Rodríguez Serradell, el militar que se enamoró de Cáceres

A finales del siglo XIX Federico Rodríguez Serradell (Madrid, 1876-Cáceres, 1947), una vez terminados sus estudios y formación en la Academia de Infantería de Toledo, procede a dar sus primeros pasos como teniente del ejército español en la Guerra de Cuba, repleta de tanto avatares, adversidades y encrucijadas, que finalizó en 1898 con la rendición de las tropas españolas. Lo que recordaría en muchas ocasiones, en medio de aquellas estampas entre aventuras, sufrimientos, riesgos y la defensa, siempre, de la bandera española.

Posteriormente, con su ascenso a capitán, Federico Rodríguez Serradell es destinado a la Zona de Reclutamiento número 40, de Cáceres.

El militar llegó a nuestra ciudad acompañado de su madre y de sus hermanas Blanca y Aurora. Una ciudad que fue cautivando desde el principio, en sus paseos y recorridos, en el ambiente humano y popular de Cáceres, a la familia entre el rumor, el vaho y el marchamo que emanaba de aquella pequeña capital que se conformaba, aproximadamente, por aquellos ya lejanos tiempos, de unos dieciséis mil habitantes.

Federico Rodríguez Serradell, con residencia entonces en la calle Canalejas, que hoy conocemos como Barrio Nuevo, hijo de un militar de Villafranca de los Barros y de madre catalana, se sentía cómodamente instalado en Cáceres, con servicio en el Cuartel Viejo, gustaba y se identificaba con el sabor y los atractivos de Cáceres en sus manifestaciones. Lo que sirvió, al mismo, para que paulatinamente, fuera sintiéndose más incrustado en el panorama cercano, abierto, acogedor y familiar que le ofrecía la capital de la Alta Extremadura. Sobre todo, tal como se nos transmitió, por el carácter, la esencia y la fuerza interior que emanaba e irradiaba del corazón convivencial de Cáceres.

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Todo conducía y llevaba, así pues, de forma paulatina, su marcha, su camino, su andadura y su trayectoria militar incrustado en la esencia y el sabor que emana de la ciudad cacereña y que se expande, de forma sugerente y manifiesta, por las calles, las plazas, los barrios, los vecinos, las familias.

Rodríguez Serradell enamorado de Dolores Díez Saborid y de Cáceres

Hasta que llega el día en el que nuestro protagonista se enamoró de Dolores Encarnación Díez Saborid, hija de una familia de comerciantes, ya que su padre, Francisco Díez, regentaba una tienda de tejidos en la Plaza Mayor, que traspasaría a los Marchena, y por vía materna, las dependencias de aquel bazar, “El Siglo”, incrustado en la calle Alfonso XIII, hoy Pintores, y, también, con el paso del tiempo, entrañable y tentadora juguetería para los más pequeños.

De tal modo que allá, en el año 1904, Federico Rodríguez Serradell y Dolores Encarnación Díez Saborid contraen matrimonio.

Son años en los que Rodríguez Serradell compagina sus ocupaciones militares con el disfrute de la ciudad. Asimismo, también, con el inicio de algunas actividades empresariales. Fruto de sus inquietudes llega a ejercer como Director Gerente de la Eléctrica de Cáceres desde 1907. Del mismo modo y manera años después, con su amigo y compañero Raimundo Parras, hizo posible, durante la segunda decena del siglo XX, la llegada del teléfono a Cáceres.

Aquella vida apacible, entre la dinámica militar, social, familiar, se ve alterada cuando en 1921, tras el Desastre de Annual, fue destinado a las ciudades de Nador y Melilla, con motivo de la Guerra de Africa, contra los bereberes y otras tribus marroquíes. Lo que hace formando en las filas del II Batallón del Regimiento “Segovia 75”. Un Regimiento que se asentó en el Cuartel Viejo del Seminario de Galarza, posteriormente en el Cuartel “Infanta Isabel”, fundado como Tercio Provincial Nuevo de Segovia en 1694, en tiempos de Carlos II, extinguido en 1715, y que reaparecía en Cáceres bajo el mando del coronel Manuel Núñez Antón.

Un más que severo y duro enfrentamiento bélico, el de la Guerra de Africa, en el que los militares cacereños defenderían la enseña y las posiciones españolasen los campamentos de Taserfit y de Dar el Quebdani a base de coraje, honor, riesgo, mucho riesgo, regado con sangre de heroicos soldados del regimiento cacereño.

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Posteriormente regresó al acuartelamiento del Regimiento “Segovia 75”, reintegrándose en la cotidianeidad de la vida que tanto gustaba y de la que tanto participaba cuando una orden del Ministerio de la Guerra le destina al Regimiento “La Lealtad”, número 30, de Burgos, del que llegó a ser teniente coronel.

Más tarde Federico Rodríguez Serradellvuelve al Cáceres de sus sentimientos y de su alma y en fecha de marzo del año 1931 se procede a su nombramiento como Coronel Jefe del Regimiento “Segovia 75”, al que pertenecía desde su creación. También, al mismo tiempo, es nombrado gobernador militar de la provincia. Cargos de los que toma posesión en una ceremonia, con recepción, desfile y un emotivo discurso ante las autoridades, los mandos, la tropa y muchos cacereñosque invadían el patio del Cuartel “Infanta Isabel”, dejando constancia expresa y manifiesta de que el Regimiento tiene la residencia en el pueblo, en medio de una gran salva de aplausos por todos los asistentes en el transcurso de una emocionada ceremonia.

Dos meses después de la proclamación de la II República es destinado al frente de la media Brigada de Montaña localizada en Barbastro y Seo de Urgel. Un destino tan lejos de Cáceres que le ahonda en los surcos de su sensibilidad y hábitos cotidianos. Lo que le lleva a meditar en el anhelo de regresar cuanto antes aCácerescon sus gentes, con sus iniciativas empresariales, con la sociedad cacerense. De este modo en el año 1933 solicita el pase a la reserva retornando a la ciudad, en la que se sentía tan a gusto y en la que nacieron y crecieron su mujer e hijos, mientras retoma la riqueza de la vida familiar e identidad con Cáceres, mientras ya dejaba atrás, emocionadamente siempre, aquella letra del himno “Segovia 75”, con música de Juan J. Sánchez Mayoral y letra de Sinesio Delgado, que tantas veces entonara con toda su fuerza junto a sus soldados, y que cuenta con un estribillo, histórico, que dice: “Para Segovia no hay hazaña/ que no acomete con valor/, que en su bandera puso España/ la salvaguarda de su honor”.

El hotel Álvarez, un icono en Cáceres

Federico Rodríguez Serradell opta, entonces, por otras vías propias de sus inquietudes, como los negocios inmobiliarios, cuando la ciudad cacereña ya comenzaba a estirarse paulatinamente en su crecimiento y ronda los treinta mil habitantes.

Primeramente adquiere, en 1934, una casona en el número 26 de la calle San Antón, y, más tarde, lleva a cabo la compra de una amplia serie de casas que se albergaban entre la calle Moret y la calle Parras, de resultas de las cuales procedió al reto de construir el Hotel Alvarez, un icono que marcó un hito en el Cáceres de la época, con el alquiler del mismo por parte del hostelero asturiano Antonio Alvarez, que procedería a abrir sus puertas el 18 de mayo de 1936.

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Otras operaciones inmobiliarias suyas fueron la del esquinazo de la calle Margallo con la Cuesta de Santo Domingo o la construcción de un gran edificio en la calle Sánchez Herreros, siempre, con la colaboración de Angel Pérez, arquitecto municipal.

Son tiempos en los que Federico Rodríguez Serradell disfruta con sus operaciones comerciales y sus cábalas, se distrae con sus tertulias, sus largos paseos, con frecuencia en su propia soledad, bastón en mano y gorra sobre la cabeza, preferentemente, por el segmento de Cánovas, por la larga curvatura que conformaría la Ronda, el Paseo Alto, el Rodeo, o el camino hasta el santuario de la Virgen de la Montaña, siempre en su corazón. Todo ello, claro, entre ese sinfín de adioses, holas, hasta luego y saludos con tantos conocidos.

También disfrutaba escuchando música, preferentemente clásica, con la mente navegando por los mares de sus pensamientos, sintiendo la hondura de los acontecimientos y de las citas militares, como las juras de bandera o los desfiles, y acercándose al Quiosco de la Música en las mañanas dominicales para disfrutar con las interpretaciones de la Banda Municipal de Música en medio de una eternidad de valses, pasodobles, serenatas, jotas, polkas y amplios y largos popurrís…

De este modo Federico Rodríguez Serradell fue manteniendo una actividad, un tono y un ritmo vital ameno, distraído, inquieto, a la vez, en la ciudad de Cáceres, a la que un día llegó por el azar de la vida.

Lamentablemente aquel día de la Navidad de 1947, cuando nuestro protagonista contaba con 71 años, expiró, dejando tras de sí todo un largo y generoso reguero de bonhomía y sensibilidad, de cordialidad amiga y de una trayectoria que figura, por derecho y simbología propia de su trayectoria, entre las páginas de la historia de Cáceres.

P. D. Mi mayor agradecimiento a mi querida amiga Lola Silva, nieta de Federico Rodríguez Serradell, que tanto me ha facilitado este trabajo.