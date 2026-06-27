El Junquillo de Cáceres busca comercios: salen a subasta once locales desde 32.500 euros

El Junquillo de Cáceres busca nuevos comercios. Urvipexsa ha sacado a subasta pública once locales de uso comercial situados en la planta baja del edificio levantado sobre la parcela R-8 del PIR El Junquillo, actualmente en la calle Dalia, número 10, en Cáceres. La operación tiene un importe total de 703.441,21 euros, IVA incluido, y un valor estimado de 581.356,36 euros sin impuestos.

Los locales salen a licitación por lotes, de forma que los interesados podrán presentar oferta a uno o varios de ellos. El precio más bajo parte de 32.517 euros, correspondiente al local 4B, mientras que el lote de mayor importe alcanza los 130.754 euros, en el caso del local 1A. Entre medias figuran otros espacios con precios de salida de 42.308, 42.404, 42.664, 43.072, 54.606, 63.688, 69.153, 72.088 y 110.181 euros, todos con IVA incluido.

En un edificio protegido

La subasta afecta a bajos comerciales ubicados en un edificio residencial de protección oficial, desarrollado en varios portales y diez alturas sobre rasante. La planta baja se destina a portales y locales comerciales, mientras que el inmueble cuenta además con dos plantas bajo rasante para garajes y trasteros.

Los espacios se encuentran actualmente diáfanos y en bruto, con pavimento, paredes y techos sin terminar. No disponen de carpintería interior y cuentan con puertas provisionales de chapa metálica, aunque sí tienen acometidas de agua, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones. Además, la mayoría dispone de salida de humos, una característica clave para posibles negocios de hostelería o restauración.

Ofertas hasta julio

El plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 20 de julio a las 14.30 horas. La apertura de las ofertas económicas está prevista para el 14 de septiembre, a las 9.00 horas, en la sala de reuniones de Urvipexsa, situada en la plaza Obispo Galarza, número 3, de Cáceres.