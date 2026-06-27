Leonor de Castilla revive en Cáceres gracias al humor en un fin de semana con teatro, música y arte

Tres propuestas muy diversas para disfrutar de la cultura en la ciudad.

Arte y reflexión en el nuevo taller del Museo Helga de Alvear

El Museo Helga de Alvear celebrará este sábado a las 12.00 horas, el taller creativo Espejo del mundo, una propuesta participativa con una duración de 90 minutos y un aforo máximo de 12 personas. La actividad, cuyo punto de encuentro será la recepción del museo, invita a reflexionar sobre cómo percibimos nuestro entorno y sobre el papel del arte como reflejo de la realidad. A través de la observación, la experimentación y la creación artística, los participantes explorarán conceptos relacionados con la identidad, la mirada personal y la relación entre el individuo y el mundo que le rodea. Dirigido a quienes deseen acercarse al arte contemporáneo de una manera dinámica, el taller busca fomentar la creatividad y el pensamiento crítico mediante actividades inspiradas en las obras y exposiciones del museo.

Una propuesta teatral para recuperar la figura de Leonor de Castilla

La Nave del Duende acogerá este sábado a las 21.00 horas, una original propuesta escénica que rescata del olvido la figura de Leonor de Castilla a través del humor y la reivindicación histórica. La obra parte de la llegada de un grupo de turistas españoles al castillo de Caernarfon, en Gales, decididos a fotografiar y documentar cada rincón del lugar. Entre fotos, comentarios y preguntas surge una figura casi desconocida para muchos, Leonor de Castilla, la reina que, según plantea el espectáculo, fue borrada de la historia española y relegada al olvido. Casada con apenas doce años, protagonista de la unificación de una isla y madre del primer príncipe de Gales, regresa ahora al escenario convertida en una mujer dispuesta a recuperar el lugar que le corresponde. A través de un monólogo cargado de ironía, carcajadas y espíritu reivindicativo, la propuesta convierte al público en cómplice de una particular reparación histórica con un enfoque tan divertido como contundente.

Protagonista de la representación teatral 'Leonor Vive'. / La Nave del Duende

La música popular y las raíces llegan este sábado al Boogaloo Club

El Boogaloo Club de Cáceres acogerá este sábado a las 21.00 horas, la actuación de 'Son de Secano', una formación que apuesta por la tradición y las raíces musicales a través de un directo concebido para disfrutar, cantar y compartir. La propuesta del grupo busca conectar con la esencia de la música popular, recuperando sonidos y emociones vinculados a la memoria colectiva. Con un repertorio cargado de identidad y sensibilidad, Son de Secano invita al público a recorrer canciones que hablan de la tierra, las costumbres y las historias cotidianas, creando una atmósfera cercana y festiva en la que la música se convierte en un espacio de encuentro entre generaciones. La cita propone una velada para dejarse llevar por los ritmos de siempre, disfrutar de la música en directo y celebrar la cultura popular en un ambiente acogedor.