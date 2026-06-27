El PSOE exige medidas de seguridad vial tras una semana con dos atropellos en Cáceres
Los socialistas reclaman actuaciones en los barrios y acusan al equipo de Gobierno de anunciar medidas que "se concretan en nada"
El Grupo Municipal Socialista ha reclamado al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres que impulse actuaciones en materia de seguridad vial después de los dos atropellos registrados esta semana en la ciudad, en los que han resultado heridas tres personas.
La petición llega tras el accidente ocurrido el pasado sábado por la noche en la avenida Hernán Cortés, en el cruce con José Luis Cotallo, donde un patinete eléctrico arrolló a dos peatones en un paso de cebra. Uno de ellos sufrió una fractura de tibia y el otro presentó dolor en un brazo. Ambos fueron trasladados al hospital y la investigación continúa abierta, ya que el conductor se marchó del lugar sin detenerse.
La portavoz municipal socialista, Belén Fernández, ha señalado que estos sucesos ponen de manifiesto la necesidad de trabajar para "proteger la vida de los cacereños y cacereñas". Ha recordado que su grupo ha pedido durante la legislatura actuaciones con cargo al remanente de tesorería en los barrios, entre ellas medidas de seguridad vial en las principales vías de la ciudad.
Fernández ha asegurado que esta es una de las preocupaciones que los vecinos trasladan al PSOE en sus visitas a los barrios, al considerar que la situación supone "un peligro para la integridad física de sus habitantes".
La portavoz ha criticado que, cuando lo han reclamado en las comisiones, la respuesta del Gobierno local ha sido anunciar "grandes medidas" que, según ha dicho, "se concretan en nada". "Llevamos tres años de legislatura, y la situación no ha mejorado. Continuamos con los atropellos, las carreras de coches y problemas serios de seguridad vial en nuestros barrios", ha subrayado.
Por ello, el PSOE exige al equipo de Gobierno que "deje de vender humo" y actúe en esta materia porque, ha concluido Fernández, "está en juego la vida de los cacereños y cacereñas".
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