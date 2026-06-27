El nuevo plan de Cáceres incluye 150 esterilizaciones a gatos callejeros, 175 chips y atención veterinaria

Cáceres pone cifras a su nuevo plan de gestión de colonias felinas. El ayuntamiento ha sacado a licitación el contrato para los suministros y servicios necesarios para atender a los gatos comunitarios de la ciudad, un expediente que asciende a 69.905 euros y que tendrá una duración de un año desde su formalización.

La parte más llamativa del pliego está en las actuaciones veterinarias previstas. El contrato estima 150 esterilizaciones de gatos callejeros, divididas en 80 machos y 70 hembras, además de la implantación de 175 microchips, 145 vacunaciones y desparasitaciones, 135 atenciones veterinarias y hasta 100 incineraciones. Todo ello se plantea dentro del Plan de Gestión Integral de Colonias Felinas de Cáceres, que busca ordenar la presencia de gatos comunitarios en la ciudad y reducir su población mediante el método CER: captura, esterilización y retorno.

No se trata únicamente de un plan de esterilización, sino de una estrategia más amplia de control poblacional y convivencia. El objetivo es estabilizar y reducir el número de gatos en la calle de forma ética, mejorar su bienestar, prevenir problemas de salubridad y evitar que el abandono siga aumentando la población felina en el entorno urbano.

Tres lotes para un año

El contrato se divide en tres lotes. El primero está destinado a la adquisición de suministros para las colonias felinas, con un presupuesto de 9.163 euros. Incluye jaulas trampa para la captura de animales y pienso para alimentar a las colonias existentes. El segundo lote, el de mayor cuantía, corresponde a los servicios veterinarios y alcanza los 54.692 euros. En él se incluyen las esterilizaciones, los microchips, las vacunaciones, las desparasitaciones, la atención veterinaria general, las urgencias y las incineraciones.

La colonia de gatos que ha cambiado la vida de esta pareja de cacereños / Carlos Gil

El tercer lote, dotado con 6.050 euros, se reserva para actuaciones de formación sobre el manejo y la gestión de las colonias felinas. El pliego prevé la realización de dos cursos impartidos por profesionales veterinarios expertos en la materia. Estas formaciones estarán dirigidas a personas interesadas en participar activamente en el plan y a quienes quieran obtener la acreditación como colaboradoras.

Para poder acceder a esa acreditación será necesario completar la formación básica. Los cursos tendrán carácter presencial, una duración mínima de entre cuatro y seis horas y estarán dirigidos a personas mayores de edad empadronadas en Cáceres. Entre los contenidos figuran el método CER, las buenas prácticas higiénico-sanitarias, la detección de enfermedades felinas, la identificación de signos de dolor o envenenamiento y la convivencia entre vecinos y colonias.

Atención de urgencia y control sanitario

La atención veterinaria prevista no se limita a las intervenciones programadas. También recoge la obligación de prestar asistencia en casos imprevistos y urgentes, como accidentes, atropellos u otras situaciones que requieran atención sanitaria. En los casos en los que se detecte un gato enfermo con una posible enfermedad infecciosa grave, deberá ser retirado de la colonia para recibir tratamiento bajo criterio veterinario.

Además, los animales intervenidos deberán ser devueltos a su colonia una vez estén completamente despiertos y alerta tras la intervención. Las actuaciones estarán coordinadas con el Hospital Clínico Veterinario y con las asociaciones protectoras encargadas de la captura de los felinos.

El plan también prevé la creación de documentación específica para hacer seguimiento de cada actuación. Entre los registros previstos figuran fichas de intervención de cada gato, informes trimestrales de seguimiento de colonias, registro de urgencias, registro de incineraciones y un programa de esterilización y tratamientos sanitarios.

Un mapa por distritos

El ámbito de actuación será toda la ciudad de Cáceres. Para organizar territorialmente el trabajo, el pliego divide el municipio en cinco distritos: Norte, Centro-Casco Antiguo, Oeste, Sur y Pedanías. En cada uno de ellos se incluyen barrios concretos para facilitar la localización, el seguimiento y el control de las colonias.

El documento incorpora mapas de delimitación por zonas e incluye barrios como Mejostilla, Cáceres el Viejo, Nueva Ciudad, Cánovas, Ciudad Monumental, El Perú, Plaza Mayor, Ribera del Marco, El Junquillo, La Madrila, Parque del Príncipe, Aldea Moret, Charca Musia, Casa Plata, Maltravieso, Valdesalor, Rincón de Ballesteros y Estación Arroyo-Malpartida, entre otros.

Con este contrato, Cáceres da un paso más en la regulación de sus colonias felinas y en la aplicación de un modelo que combina control poblacional, bienestar animal, salud pública y participación ciudadana.