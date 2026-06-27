El tesoro sagrado que desapareció de una ermita de Cáceres

Tenemos una magnifica ciudad a pesar de infinidad de carencias que vienen repitiéndose legislatura tras legislatura, y que a pesar del evidente malestar de los ciudadanos y de la importancia que se pretende dar a la imagen turística y cultural de la misma, continuamos en muchos aspectos como hace treinta o cuarenta años.

En nuestro continuo interés personal por descubrir páginas y rincones de este Cáceres Patrimonio de la Humanidad, cuyas tradiciones y celebraciones concentran cada año a miles y miles de visitantes de prácticamente todo el mundo, tratamos de aportar públicamente todo lo aprendido para cuantas personas sienten curiosidad histórica por nuestra ciudad.

Y en esta ocasión vamos a recordar unos acontecimientos vividos unos años atrás, con una breve aportación histórica que fue la que nos impulsó a devolver a nuestra ciudad una tradición que durante siglos colocó a Cáceres en un lugar privilegiado no solo en España sino en Europa.

Nos remontamos al año 2004 cuando el día 2 de enero, realizamos una provechosa visita a las religiosas de Cristo Rey, que a comienzos de la década de los años noventa se habían instalado en el palacio de los Duques de Abrantes, edificio del siglo XVI situado extramuros en la denominada Plaza del Duque.

Allí en el patio interior del mismo existe una pequeña capilla donde según la historia local y la tradición estuvo expuesto durante varios siglos un fragmento del denominado Lignum Vere Crucis, según otras fuentes fueron dos fragmentos. Dicha exposición hizo que miles de creyentes procedentes de diferentes lugares de España y Portugal acudieran a postrarse ante dichos objetos sagrados. Lo que obligo a que las autoridades religiosas locales tuvieran que realizar un gran esfuerzo económico, así como de religiosos para atender al elevado número de peregrinos que hasta dicha ermita acudían.

Mencionado palacio fue construido por orden de don Francisco de Carvajal, arcediano de Plasencia. Una de dichas reliquias fue traída por don Bernardino de Carvajal, tío del arcediano.

La reunión que en aquel año 2004 realizamos con la superiora y la tesorera de las Hijas de Cristo Rey, era para recuperar la tradición de una eucaristía anual en recuerdo de la existencia de aquella reliquia o reliquias en aquel lugar que no estaba a la vista de los ciudadanos, pero de un valor espiritual especial para Cáceres. Dichos elementos sagrados desaparecieron de nuestra ermita en la década de los años veinte del pasado siglo.

Según el cronista local don Gil González Dávila, en declaraciones realizadas un siglo después del fallecimiento de don Bernardino: «Fue la reliquia un regalo del Pontífice Inocencio VII en el mes de mayo del año 1491, por los servicios prestados a la Iglesia».

El presbítero don Simón Benito Boxoyo indica lo siguiente: «En 3 de diciembre de 1704, el corregidor de Cáceres hizo presente a su Ayuntamiento que, por muerte del conde de la Enjarada, resultó vinculada esta preciosa reliquia, según cláusulas de su testamento, con la prevención de que se ganasen bulas apostólicas para que de ningún modo se pudiese sacar de su capilla y casa en que murió, y teniendo noticia, que el nuevo conde quería conducirla a Toledo, lo hizo presente, para que la villa no permitiese extraer una reliquia tan insigne, y en su vista dio comisión al Ayuntamiento a uno de sus regidores».

De la misma manera el patriarca de las letras extremeñas don Publio Hurtado Pérez, se refiere en varias de sus obras a tan extraordinario edifico y en concreto al contenido religioso de la capilla de dicho palacio. Al igual que se refieren otros historiadores y hombres de letras de las centurias pasadas.

Mientras que el insigne investigador local, natural de Córdoba don Miguel Ángel Orti Belmonte en su publicación: Guía Artística de Cáceres y su provincia. 1954, apunta lo siguiente: «En la capilla de la Santa Cruz, se veneran dos Lignum Crucis, uno que fue del Cardenal don Bernardino de Carvajal, y el otro regalo del Maestre de Malta La Vallette a don Álvaro de Sande, cuando mandando las tropas de Felipe II derrotó a los turcos en el desembarco de Malta».

Situándonos en el siglo XX, según indicaciones del Marqués de Valdefuentes, tanto un antiguo arcón que se custodiaba en la mencionada ermita, con el contenido de variados objetos históricos, además de mencionadas reliquias del Lignum Crucis, fueron llevadas inesperadamente y sin ninguna explicación por la Marquesa de Portago a Madrid a su palacio. Motivo por el cual desde ese momento a nuestra ermita se le comenzó a llamar De la Excomunión.

Durante los algo más de cuatro siglos que las misteriosas reliquias permanecieron en nuestra ciudad, cientos de páginas se escribieron al respecto, lo que tan bien dio pie a que dos cofradías locales tuvieran un cierto enfrentamiento por dar devoción pública a los mencionados objetos devocionales. Siendo el Jueves Santo y el 3 de mayo como fechas en las que se les daba especial devoción por cuantas personas se acercaban a sus inmediaciones, además de las propias autoridades locales tanto religiosas como civiles y militares de la época.

La reunión mantenida con la superiora y la tesorera religiosas Hijas de Cristo Rey, resultó muy satisfactoria pues la mañana del 11 de enero de 2004 realizamos en la capilla del Palacio de los Duques de Abrantes la primera ceremonia del recuerdo histórico en dicho lugar de las dos desaparecidas reliquias, con la asistencia de medio centenar de devotos, entre autoridades y cofrades. La fecha elegida para dicho acontecimiento era el Dia del Bautismo de Jesús, no podía ser más significativo. Y lo repetimos el domingo 9 del año 2005, presidiendo la eucaristía el Prelado don Ciriaco Benavente Mateo, y el 2006, 2007,2008, 2009 ocupando diferentes sacerdotes, vicarios como don Ceferino Martín Calvarro y el deán don Jose Antonio Fuentes cada año en tan especial acto. Que organizaba la Hermandad del Cristo Negro.

Lamentablemente toda buena historia tiene un principio y un final, en este caso también, pues el último año que realizamos dicho acto es en enero de 2017, pues pocos meses después las religiosas venden dicho palacio.

Por tal motivo los años siguientes, es decir 2018, 2019, 2020, excepto 2021 por Covid, gracias a la colaboración de los religiosos franciscanos de la Cruz Blanca, realizamos nuestro acto histórico en su capilla de la calle Mangas, que curiosamente fue la primera casa (residencia de niñas, colegio infantil, etc.) de las religiosas Hijas de Cristo Rey desde el año 1912, gracias a la generosidad de la dama de la aristocracia local doña Petra Fernández y Fernández Trejo, que así lo dejó detallado en su testamento, hasta que las religiosas decidieron adquirir el palacio de los Duques de Abrantes.

En los siguientes años tomamos la decisión de realizar el recuerdo histórico a aquella devoción perdida en el tiempo, en la S.I. Concatedral de Santa María, es decir desde el 2022 hasta la actualidad, pero a pesar del cambio de templo desde el inicio el sentido del mismo continúa siendo el mismo, así lo manifestamos públicamente cada año ante los presentes al acto.

No olvidemos que dicho palacio fue adquirido en el año 2019 por Inversiones Albarragena, empresa que ha encargado la construcción de una serie de apartamentos de lujo, con la creación de instalaciones especiales donde se incluye piscina. Esperemos que esto no haga peligrar las construcciones históricas de mencionado edificio, y en especial la ermita del Lignum Crucis.

Debemos confesar que hace unos veinte años tuvimos la suerte de poder contemplar de manera extraordinaria e inesperada, la que se considera una de las tan mencionadas reliquias. Así lo manifestamos a la autoridad eclesiástica del momento para que realizara las oportunas acciones o conversaciones para exponer temporalmente tan extraordinario objeto religioso.

Nosotros como creyentes creemos haber cumplido con nuestra obligación y como investigador y vecino de esta magnifica ciudad aquí lo damos a conocer.