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Solicitan trasladar el torneo de baloncesto 3x3 de la plaza Mayor de Cáceres a la plaza de toros

La Junta de Gobierno Local aborda la solicitud para celebrar el FIBA 3x3 Plaza del 9 al 12 de julio en la Era de los Mártires, aunque inicialmente estaba previsto en la plaza Mayor

El torneo de basket 3x3 en la plaza Mayor, en imágenes

El torneo de basket 3x3 en la plaza Mayor, en imágenes / Jorge Valiente

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El escenario del torneo de baloncesto 3x3 internacional previsto este verano en Cáceres podría cambiar. Aunque la celebración de la Women’s Series femenina y del Challenger masculino se anunció inicialmente en la plaza Mayor, la Junta de Gobierno Local aborda este viernes una solicitud de autorización para organizar el FIBA 3x3 Plaza en la Plaza de Toros Era de los Mártires.

El torneo de basket 3x3 en la plaza Mayor, en imágenes

El torneo de basket 3x3 en la plaza Mayor, en imágenes

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El torneo de basket 3x3 en la plaza Mayor, en imágenes / Jorge Valiente

El expediente ha sido presentado por Gowvo Connection & Events, S.L. y plantea la celebración del evento del 9 al 12 de julio de 2026, en horario de 8.00 a 24.00 horas, en el coso cacereño.

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De aprobarse esta autorización, la cita mantendría las fechas previstas, con la competición femenina los días 9 y 10 de julio y el torneo masculino los días 11 y 12, pero pasaría a desarrollarse en la plaza de toros en lugar de la ubicación anunciada en un primer momento.

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