La Universidad Popular de Cáceres crece sin freno y prepara más plazas para septiembre: de la costura a la IA

La Universidad Popular del Ayuntamiento de Cáceres ha cerrado el curso 2025/2026 con más de 600 participantes y una oferta formativa que se ha triplicado en los últimos años. Manualidades, alta cocina tradicional, pintura, robótica, inteligencia artificial, cerámica, costura, yoga o fotografía digital han formado parte de una programación que busca acercar la formación, la cultura y la convivencia a vecinos de distintas zonas de la ciudad.

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha clausurado oficialmente este miércoles los Talleres Abiertos de la Universidad Popular en una jornada celebrada en el Edificio Valhondo, donde se ha mostrado el trabajo realizado durante el curso. En la visita ha estado acompañado por la concejala de Universidad Popular, Jacobi Ceballos, y por los concejales Víctor Bazo, Tirso Leal y Jaime Jabato.

La muestra de fin de curso ha reunido proyectos, piezas y creaciones elaboradas por el alumnado durante los últimos meses. También ha servido como espacio de encuentro entre participantes, profesorado y familias, en una edición marcada por el crecimiento de plazas y por la diversidad de disciplinas ofertadas.

De 159 plazas a más de 600

La concejala de Universidad Popular, Jacobi Ceballos, ha destacado el crecimiento "sin precedentes" del programa y ha recordado que en 2023 se ofertaban 159 plazas, frente a las más de 600 alcanzadas este curso.

"Hemos pasado de ofertar en el año 2023 un total de 159 plazas a más de 600 este curso; hemos triplicado la oferta en favor de toda la ciudad de Cáceres", ha subrayado Ceballos, que ha defendido que el objetivo del equipo de gobierno es que la Universidad Popular siga llegando "a cada rincón del municipio".

La edil ha insistido además en la dimensión social de estos talleres, más allá de la formación. "Para muchos de nuestros vecinos, venir aquí ha sido una auténtica terapia; una oportunidad de salir de casa, hacer nuevas relaciones y olvidarse de las preocupaciones del día a día", ha señalado.

Talleres tradicionales y nuevas tecnologías

La programación de este curso ha destacado por su variedad. La Universidad Popular ha ofrecido talleres de caligrafía, dibujo, pintura, ilustración, creación literaria, fotografía digital, diseño gráfico, historia de Cáceres y lengua extremeña.

También han tenido presencia las artesanías textiles, la costura, la forja artística, la cocina tradicional extremeña y la repostería. A estas disciplinas se han sumado propuestas vinculadas a las nuevas tecnologías, como alfabetización informática, uso de la inteligencia artificial, Canva y Genially.

El catálogo se ha completado con talleres de bienestar y desarrollo personal, como yoga o danza, y con materias prácticas como cerámica, electricidad básica o albañilería doméstica.

Desde el área de Universidad Popular ya se trabaja en la próxima edición, que arrancará en septiembre con una oferta renovada, más plazas y nuevos contenidos. El ayuntamiento defiende este programa como una de sus principales líneas de actuación en formación permanente, promoción cultural, participación ciudadana y lucha contra el aislamiento social.