Verónica Romero, antes de cantar en el Orgullo de Cáceres: "Es importante seguir presentes en estos espacios"

La cantante española Verónica Romero actuará este sábado en el Orgullo de Cáceres. Aprovechando su visita a la ciudad, hemos hablado con ella sobre cómo afronta una cita tan especial, qué significa para ella formar parte de esta celebración y algunos de los momentos más destacados de su trayectoria, además de sus nuevos proyectos.

-¿Qué supone para ti volver a subirte a un escenario y encontrarte con un público tan diverso como el que te espera este fin de semana en Cáceres?

-Me siento como en casa. Al final, el cariño es algo recíproco, recibes lo que das y das lo que sientes. Es algo muy bonito, un momento para disfrutar, conectar con la gente y vivirlo de verdad. Hay que estar presente, porque eso es lo realmente importante.

-¿Qué te ha enseñado la música sobre ti misma a lo largo de tu trayectoria?

-Me ha enseñado muchísimas cosas porque, más allá de la música en sí, me ha llevado a convertirme en la persona que soy hoy. El camino recorrido, las decisiones que he tomado y las experiencias vividas te hacen crecer, hayan sido acertadas o no. Al final, de todo se aprende, y mi vida personal también ha evolucionado junto a la música y dentro de todo ese entorno.

-¿Hay alguna canción que te emocione cantar?

-Hay una canción que interpreté en Operación Triunfo, 'People', de Barbra Streisand, que siempre me emociona mucho cantar. Tiene un mensaje muy bonito, porque habla de cómo las personas nos necesitamos unas a otras y de la suerte que tenemos de poder contar los unos con los otros.

-¿Qué queda hoy de aquella Verónica que entró en Operación Triunfo en octubre de 2001?

-Quedan la ilusión y las ganas de seguir trabajando. Afortunadamente, con el paso del tiempo vas aprendiendo muchas cosas y te vas quitando mochilas, pesos, inseguridades, complejos y miedos, y eso es de lo mejor que puede pasarte. Echando la vista atrás, creo que la versión de mí misma que soy hoy es mucho más natural. Nunca sabes exactamente hacia dónde vas, pero la vida y el aprendizaje te hacen avanzar y encontrar cosas que, poco a poco, vas sintiendo como tuyas y te hacen sentir bien.

Verónica Romero junto a dos de sus compañeros en Operación Triunfo. / Gtres

-Desde que comenzaste tu carrera hasta ahora, ¿cómo dirías que ha cambiado la industria musical?

-Ha cambiado muchísimo. Antes, por ejemplo, no existían los medios de comunicación digitales y prácticamente todo giraba alrededor de la prensa y la radio; ahora contamos con muchas más opciones y plataformas. Es cierto que también todo se ha vuelto más efímero, incluso para los artistas. Existe esa sensación constante de tener que estar presentes y de que todo va muy rápido, lo que también genera estrés y ansiedad. Yo vengo de una generación en la que las canciones tenían un recorrido más largo, en la que incluso tenías que esperar a que sonara tu canción favorita en la radio. Todo eso se ha perdido y, a día de hoy, el ritmo es mucho más acelerado.

-¿Qué significa para ti actuar en una celebración como el Orgullo?

-Ha sido y será siempre algo muy bonito y muy especial. Ahora existe mayor visibilidad, pero cuando lancé No hay otro amor, en mi segundo disco, fue una de las primeras veces que en un videoclip aparecían besos entre personas del mismo sexo, y en aquel momento generó bastante polémica. Aun así, fue muy bonito ver la conexión que se creó con los fans, que empezaron a abrirse conmigo y a compartir sus historias, muchas de ellas difíciles. Esa etapa ya ha pasado, pero es importante seguir presentes y me alegra ver que, poco a poco, se siguen dando grandes pasos.

-¿Qué mensaje te gustaría transmitir al público este sábado?

-Alegría, sobre todo. Que se queden con un buen sabor de boca, con algo bonito y que se lo pasen muy bien. Que sea un momento de conexión entre todos, unidos por una buena causa y por la música. Al final, la música acompaña las distintas etapas de la vida y nos conecta a las personas.

-¿Qué momento de tu carrera recuerdas con más cariño?

-Hay varios momentos que recuerdo con mucho cariño, es difícil quedarse con uno solo. Para mí, vivir dentro de la academia de Operación Triunfo fue algo muy especial, y después, al salir, poder conocer a todos los fans también fue precioso. Más adelante, mi etapa en Estados Unidos marcó mucho mi vida, la decisión de marcharme, de apartarme un poco de todo aquello y seguir adelante me hizo ser la persona que soy hoy. Estuve diez años fuera y, ahora que he vuelto, todo lo saboreo mucho más.

-¿En qué proyectos estás inmersa actualmente?

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-Ahora estoy centrada en la gira. Con la llegada del verano, la recompensa es poder hacer muchos conciertos, que es lo más bonito. Mi objetivo es seguir sacando música y también me gustaría participar en algún reality, ya que yo me di a conocer en uno y sería bonito volver a esa experiencia. Incluso me encantaría formar parte de un programa como Bailando con las Estrellas. Sé que somos muchos artistas, pero ¿por qué no manifestarlo?