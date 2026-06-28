Cáceres: el patinete y la ciudad compartida

El accidente ocurrido el pasado sábado por la noche en la avenida Hernán Cortés, donde un patinete arrolló a dos peatones en un paso de cebra y dejó a uno de ellos con una fractura de tibia, no debería servir para abrir una guerra contra estos vehículos. Tampoco para mirar hacia otro lado. Entre una cosa y la otra hay un espacio razonable, y ahí es donde debe situarse la conversación.

Los patinetes eléctricos forman ya parte de la movilidad diaria de muchas ciudades. Son útiles, rápidos, ocupan poco y pueden ayudar a reducir desplazamientos en coche. Pero también exigen algo que a veces se olvida: responsabilidad. No son un juguete ni una extensión informal del paseo. Son vehículos, circulan en un entorno compartido y, cuando se usan mal, pueden causar daños importantes.

El caso de Hernán Cortés tiene además un elemento especialmente preocupante: el conductor se marchó del lugar sin detenerse a interesarse por los heridos. La investigación dirá lo que ocurrió, pero esa conducta, de confirmarse, agrava la sensación de desprotección que muchos peatones sienten ante determinados usos de los vehículos de movilidad personal.

No se trata de demonizar el patinete, sino de ordenar mejor su convivencia con el resto de la ciudad. Hace falta información, sí, pero también vigilancia, sanciones cuando proceda y una pedagogía clara: las aceras y los pasos de peatones no pueden convertirse en espacios de incertidumbre. Cáceres no puede permitirse que caminar sea un acto de confianza ciega.

La movilidad cambia, y es bueno que lo haga. Pero una ciudad moderna no es la que incorpora nuevos vehículos más deprisa, sino la que consigue que todos, quienes van sobre ruedas y quienes van a pie, puedan moverse con seguridad.