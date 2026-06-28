Ignacio Lunaro da "señales de vida" tras su desaparición en Cáceres, aunque la búsqueda sigue abierta

Ignacio Lunaro Domínguez, el vecino de Cáceres de 57 años desaparecido desde el pasado 26 de junio, ha contactado este domingo por la tarde con algunos de sus familiares y ha confirmado que está con vida, según ha trasladado a este diario su nuera, Shara Pablos.

La llamada se ha producido poco antes de las cinco de la tarde. Según ha explicado la joven, ha sido el propio Ignacio quien ha llamado desde su teléfono. "Hemos podido escuchar su voz", ha señalado Pablos, que ha trasladado el alivio del entorno familiar después de varios días de incertidumbre.

La familia asegura que se encuentra bien, aunque mantiene la prudencia por la situación personal que atravesaba en los últimos meses. "Está bien, dentro de las circunstancias", ha indicado su nuera.

Dispositivo activo

A pesar de esa llamada, la Policía Nacional mantiene activo el dispositivo de búsqueda. Según ha precisado la familia, la denuncia no se retirará hasta que los agentes puedan localizarlo oficialmente y comprobar la situación sobre el terreno.

Ignacio Lunaro había sido visto por última vez el pasado jueves en la zona de San Marquino, el barrio cacereño donde reside. Desde entonces, su familia no había vuelto a tener noticias de su paradero, lo que motivó la presentación de una denuncia formal por desaparición y la activación de los protocolos correspondientes.

Durante las últimas horas, sus familiares habían difundido un llamamiento ciudadano para tratar de recabar cualquier información que pudiera ayudar a encontrarlo. Ignacio mide aproximadamente 1,85 metros, es de complexión delgada y la última vez que fue visto vestía pantalón corto y una camiseta roja o naranja.

Desde el entorno familiar agradecen la colaboración recibida tras la difusión del aviso, aunque permanecen a la espera de nuevas noticias y subrayan que "la búsqueda no se da por cerrada hasta que la Policía confirme su localización".