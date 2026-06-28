Jeremías Clemente, periodista de Cáceres: "Estamos siendo mercenarios en batallas políticas, y ese no es el papel del periodismo"

En este salón de la calle del Postigo el tiempo se detiene; será porque el aire asoma tras las ventanas para plantarle cara al tórrido verano, porque los ventiladores susurran desde el techo como una bámbola... será porque la oda de 'Chamber Music' de Arvo Pärt, el compositor clásico contemporáneo vivo más interpretado del mundo, sirve de perfecta banda sonora. O será, más bien, porque a su lado el tiempo siempre se detiene. Perspicaz, admirado, querido, respetado, periodista de trinchera, de compromiso, de pasión... Nació en Cáceres y es el pequeño de cuatro hermanos (todas hermanas). Tras hacer sus pinitos en el fútbol, comenzó en la cadena Cope, coloboró con el Diario Hoy y en 1973 se hizo corresponsal del periódico Nuevo Diario. En el 75 entra en Radio Nacional de España y entre 2005 y 2008 fue director de la radio pública extremeña (Canal Extremadura). Su trabajo en las ondas siempre lo simultaneó con la prensa escrita en medios como Pueblo Extremeño, Diario 16 y El País. Este martes recibirá, merecidamente, el III Premio Fernando García Morales, otorgado por la Asociación de Periodistas de Cáceres. En esta entrevista, sincera y vital, repasa su trayectoria y hace un retrato certero de la profesión en la sociedad de hoy. Jeremías Clemente nunca es fugaz, es la madera a la que agarrarse para salvarse del naufragio.

-El periodismo ha muerto, viva el periodismo.

-No, el periodismo no ha muerto pero está seriamente tocado: por las redes sociales, por la inteligencia artificial, por la presión de las empresas y por nuestro propio comportamiento. Estamos siendo mercenarios en guerras políticas, y ese no es el papel del periodista.

-Chatgpt ha nacido, ¿a la mierda el periodismo?

-Cualquier novedad causa pavor y surgen las teorías catastrofistas. Nació la televisión y a la radio se la dio por muerta, y hoy está más viva que nunca, posiblemente el medio que mejor resiste las embestidas ajenas. Aparecieron los libros electrónicos y los profetas de las desgracias vaticinaron su desaparición, y, ya ves, crecen los autores, crecen los lectores, crecen las librerías. Y en términos domésticos, con la irrupción de la bombona de butano nuestras madres y abuelas pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo comparar un plato cocinado a fuego lento con carbón y leña con uno sometido a ese endiablado gas? Y hoy no existe restaurante sin cocina de butano. Lo malo no es el invento, sino el uso que le demos. Solo digo: precaución con Chatgpt, y ojo a la amenaza que acecha, porque furtivamente se está alimentando la idea de que el periodista es prescindible. Esto no afectaría solo a la profesión, sino a la propia democracia.

El periodista Jeremías Clemente en su casa de la calle Postigo. / Carlos Gil

-¿Cree que no hay tiempo para la investigación, ni para el reposo ni el análisis?

-La culpa no es del periodista, sino de las empresas depredadoras que solo buscan resultados económicos. Actualmente el periodista está pluriempleado pero cobra un único sueldo. Las empresas le obligan a ser redactor, fotógrafo, cámara, reportero y presentador de actos sociales que muchas veces maquillan publicidad encubierta. Todos sabemos que la información rigurosa, bien construida y detallada es cara, y eso no interesa a los patrones. Y ahí es donde está el peligro del Chatgpt: un uso indebido para sustituir al periodista.

-Los medios están en la era de las audiencias, en la época digital marcada por reels, posts, stories... ¿Cree que saldremos airosos?

-Siempre habrá alguna madera a la que agarrarse para mantenerse y llegar bien a tierra.

-Ahora le dan un premio.

-Y muy agradecido a los compañeros. Lo acepto porque viene de ellos, y supone una muestra de cariño. Jamás me presenté a un premio, y los que me dieron no fue con mi concurrencia. Pero en este caso evidentemente no podía rechazarlo. Me siento enormemente satisfecho con mi vida profesional y personal: he trabajado en los dos grupos más importantes de este país: RTVE y El País, he creado un nuevo medio, Canal Extremadura Radio, y he compartido mi profesión con entrañables compañeros, a los que sigo apreciando. En lo personal, dos hijos y cuatro nietos maravillosos y una buena relación con la mayoría de mis ex. ¿Qué más puedo pedir a los 75 años? ¡Como para quejarme!

-Cite tres momentos apasionantes de su trayectoria periodística?

-Desde el prisma político es ineludible citar la muerte de Franco, las primeras elecciones democráticas y el 23-F. Mi generación vivió la etapa dorada del periodismo. Pero yo tiro más por lo personal. Una maravillosa entrevista con Liv Ullmann, la musa de Bergman, en el castillo de las Arguijuelas. Dos horas hablando con ella. Descubrir a Faustino Cordón, bondad y elocuencia. Un bioquímico que rozó el premio Nobel, y que dejó de asistir a unas conferencias en México para dar una charla, y gratis, en el humilde Colegio de Enfermería de Cáceres. Y ¿cómo no?, 'El Niño de la Matrona', un animal de 84 años que llegó a Cáceres a las ocho de la tarde, cantó hasta las tres de la madrugada, aguantó hasta el amanecer, nos emborrachó a todos y se fue sin dormir.

La política

-¿Toca la marcha de Pedro Sánchez?

-Por su propia salud mental y por la supervivencia del partido socialista, sí. No responde a la lógica democrática permanecer atado al poder cuando no has presentado ni un solo presupuesto, cuando tiene a tus dos hombres fuertes condenados por corrupción, cuando rindes pleitesía continua a una minoría independentista que te humilla continuamente. Mira, yo no creo que el hermano haya cometido delito, pero sí que fue enchufado. Sinceramente, dudo que haya estudiado en el conservatorio de San Pesterburgo, el que fundó Antón Rubinstein. Tampoco creo que Begoña Gómez, la mujer del presidente, haya cometido delito, pero igualmente creo que se ha beneficiado de su condición de presidenta-consorte. Lo decía nuestro querido José María Valverde, no hay estética sin ética, y aquí, en uno y otro caso, faltan las dos cosas. Y sí, el juez Peinado es un despropósito, pero no creo que existan conspiraciones contra el partido socialista.

Junto a Jeremías Clemente. / Carlos Gil

-Hable de los expresidentes y presidentes.

-Rodríguez Ibarra abrió el camino. Cumplió en cuanto a cubrir las necesidades básicas de Extremadura en infraestructuras, pero falló en su concepción autócrata del poder y patinó terriblemente con la ley expropiaciones de fincas que, por la ineptitud de su gobierno, nos costó un buen dinero a los extremeños. Un fracaso digno de una tesis. Con Guillermo Fernández Vara tuve una relación más directa y cercana porque coincidió con la puesta en marcha de la radiotelevisión autonómica. Vara ejemplifica el kintsugi japonés, la nueva vida del jarrón fracturado. Su pecado juvenil fue militar en el PP, pero lo superó. De sonrisa abierta y trato exquisito incluso con el rival. No fue villano pero tampoco héroe. Se incorporó a la cofradía de la mentira. La noche de las elecciones dijo que se iba, pero continuó. Monago fue un presidente anodino. A María Guardiola la conozco poco, pero aún con el tufillo de carmelita me parece una mujer moderna, y tengo la sensación de que es más liberal de lo que aparenta, pero la fuerzan a tomar decisiones.

-Si traicionas a tu pareja, traicionas todos los cimientos en que se basa tu credibilidad como ser humano?

-¡Como dices esas cosas, Miguel Ángel! La pasión no sabe de deberes morales. Mi querida Marina Tsvietáieva, a la que te recomiendo leer, dice "Derecho al corazón va el dardo largo. Ella, una flor; él, el abejón". Y si te traicionan "Un trozo de tu retrato para el próximo contrato. Buen viaje y hasta otro rato".

-¿El amor tiene edad?

-La respuesta fácil sería decir, no. Pero la realidad es que, como insinúa Sabina, si al fusil ya no le quedan cartuchos... malo, malo. Amor sin pasión no es amor, es cariño, comprensión, amistad. Solo de palabras no vive el amor, hacen falta gestos físicos.

-Defina Cáceres.

-¿Cual de las dos? Porque hay dos Cáceres. Uno, conservador, clasista con un toque rancio, religioso con brotes de exaltado dogmatismo, poco dado a los avances, apático y muy ensimismado. ¿De verdad alguien cree que nos van a conceder la capitalidad cultural europea con esperpentos como el de la pasada semana, con un grupo de fanáticos religiosos implorando a Dios que mantenga en pie un símbolo fascista, la Cruz de los Caídos, que como monumento es horroroso?. Pero hay otro Cáceres progresista, innovador, divertido, culto, creativo, solidario, empático, abierto, y que fundamentalmente integran mujeres. Yo me quedo con este último porque huele a futuro, el otro a naftalina.