Acto político
Óscar Fernández y Buxadé clausuran en Cáceres el 'campus patriótico' de Vox
El vicepresidente de la Junta ha participado en el cierre de una cita formativa celebrada en el hotel Barceló V Centenario con jóvenes llegados de distintos puntos de España
La clausura del Campus Patriota de Vox ha reunido este domingo en Cáceres a Óscar Fernández Calle, vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, y al eurodiputado Jorge Buxadé. La cita formativa, celebrada durante el fin de semana en la capital cacereña, ha congregado a jóvenes procedentes de distintos puntos de España.
El acto final se ha celebrado en el hotel Barceló V Centenario, escenario en el que ha concluido la IX edición de este encuentro impulsado por Patriots, la familia política de la que forma parte Vox en el Parlamento Europeo. Una iniciativa que ha estado dirigida a jóvenes interesados en la política, la comunicación, el liderazgo y el debate público.
El encuentro ha concluido tras tres días de conferencias, mesas redondas y actividades culturales centradas en la historia de España, las raíces de Europa y la defensa de la identidad occidental. Vox enmarca el campus dentro de su apuesta por la formación de nuevas generaciones en torno a ideas como la soberanía nacional, la libertad, la defensa de las fronteras y la herencia cultural europea.
Última jornada
La jornada de este domingo ha comenzado con una entrevista a Pío Moa bajo el título 'España, Europa y la crisis de identidad occidental' y, a continuación, ha tenido lugar una mesa redonda sobre 'España: una historia de héroes para el siglo XXI', con la presencia de Enrique García-Máiquez.
La última sesión ha comenzado a las 13.00 horas con la clausura del campus a cargo de Jorge Buxadé, en la que también ha participado Óscar Fernández, cuya intervención ha reforzado el perfil institucional del acto.
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