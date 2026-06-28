La casa noble de Cáceres que guarda cartas reales y cinco siglos de historia

Entrar en el Palacio de Ovando es pasar de una de las plazas más transitadas del casco antiguo de Cáceres a un espacio mucho más reservado. El edificio, situado en la plaza de Santa María, forma parte del recorrido monumental que muchos vecinos y visitantes contemplan desde fuera, pero su interés no termina en la fachada.

El inmueble fue levantado a comienzos del siglo XVI por don Hernando de Ovando y doña Mencía de Ulloa, su mujer, cuyos rostros aparecen representados en dos medallones situados junto al arco de la puerta principal. La portada, con el escudo de los Ovando-Ulloa, resume la importancia de una familia que dejó su huella en la ciudad y que convirtió la arquitectura en una forma de mostrar poder y posición social.

Continuidad familiar

A diferencia de muchos edificios históricos de la ciudad, cuya propiedad ha pasado con el tiempo a otras manos o a distintos usos institucionales, sigue vinculado sus orígenes. Antonio Rueda, uno de los propietarios del palacio, explica que la casa fue mandada construir por Hernando de Ovando, hermano de Nicolás de Ovando, figura vinculada a los primeros años de la presencia española en América. "Fue el primer gobernador de las Indias", señala Rueda, que recuerda también su relación con los Reyes Católicos y el contexto posterior al gobierno de Cristóbal Colón.

Puertas adentro

Al cruzar la puerta del palacio, la escala cambia. La fachada deja paso a una casa organizada en torno a un patio rectangular de dos alturas, con arcos, columnas, galerías y vegetación. Es el espacio que distribuye la vivienda y que permite entender cómo estos palacios se construían hacia dentro, protegidos de la calle y volcados sobre su propio centro. Desde ahí se accede a corredores, bibliotecas, dormitorios y salones donde la historia familiar sigue presente en muebles, retratos, lámparas, tapices, piezas decorativas y objetos acumulados por distintas generaciones.

No se presenta como un espacio vacío ni como una simple pieza monumental. Mantiene la atmósfera de una casa vivida, en la que conviven la arquitectura histórica y los recuerdos privados. Rueda subraya además que el edificio no ha sufrido grandes remodelaciones, más allá de la adaptación de los baños, lo que ha permitido conservar buena parte de su carácter original. No obstante, prevén afrontar algunas reparaciones para atender las necesidades propias de una construcción histórica.

Archivo familiar

Entre los elementos más relevantes del palacio destaca el Archivo de los Condes de Canilleros, un conjunto de documentos de enorme importancia para conocer la historia de Cáceres y de algunas de sus principales familias. En sus estanterías y documentos se conservan legajos, libros y papeles relacionados con propiedades, herencias, vínculos familiares y episodios de la vida cacereña.

Entre esos fondos, según explica Rueda, se conservan reliquias como una carta de Isabel la Católica, además de otras cartas reales. Una documentación que refuerza su importancia histórica y su relación con el poder de la época.

Palacio habitado

El palacio conserva también detalles más íntimos. Uno de ellos es la colección de pájaros decorativos repartida por distintas estancias. Rueda explica que es un homenaje a su abuela, fallecida, que era amante de las aves. Ese recuerdo familiar acerca el palacio al visitante y muestra que, más allá de la arquitectura y los documentos históricos, el edificio conserva todavía la vida de una casa habitada.

Además, la relación no se limita a la conservación del inmueble. La familia mantiene vivo el vínculo y acostumbra a pasar allí los meses de verano, una tradición que refuerza la idea de una casa habitada, no solo visitada o preservada como pieza monumental.