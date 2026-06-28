Piscina de verano y ventanilla

Hay polémicas que, como el calor, regresan puntuales cada verano. En Cáceres, basta con que abra la piscina de la Ciudad Deportiva para que vuelva el mismo debate: la exigencia del modelo 050 para acceder a sus instalaciones.

La Junta de Extremadura mantiene este año (otro más) el sistema sin cambios. Argumenta que está plenamente consolidado, que se utiliza en otros muchos servicios autonómicos y que los datos demuestran que no supone un freno para el uso de las instalaciones. Desde un punto de vista estrictamente administrativo, el procedimiento permite gestionar las tasas, identificar a los usuarios y controlar los accesos.

Sin embargo, una cosa es que un sistema funcione para la Administración y otra muy distinta que resulte cómodo para el ciudadano (o para todos los ciudadanos; hablamos de un servicio público que da cobertura a todos los rangos de edad).

Porque el problema no es solo el modelo 050, sino esa sensación de tener que 'pasar por ventanilla' para darse un chapuzón.

Las reacciones de los lectores al sistema que mantiene la Junta en este caso son dispares y reveladoras. Mientras unos aseguran que el proceso apenas lleva "dos minutos", otros describen una realidad bastante diferente: rellenar documentación, acudir al banco si no se domina el pago telemático, hacerse la tarjeta y resolver incidencias antes de poder entrar en la piscina. Probablemente ambos tengan parte de razón. Para quien ya conoce el sistema y maneja con soltura las herramientas digitales, el trámite puede resultar sencillo. Para quien solo quiere ir un día a bañarse o no está familiarizado coña web, la experiencia cambia.

Y ahí aparece una expresión que utilizamos con frecuencia pero que también se olvida aplicar: la brecha digital.

No hace falta hablar de IA ni de administración electrónica avanzada. Basta con pensar en personas mayores que siguen sintiéndose más incómodas pagando mediante una aplicación móvil. O en quienes visitan Cáceres unos días de vacaciones y descubren que, para acceder a una piscina pública, necesitan realizar un procedimiento que no existe, por ejemplo, en las piscinas municipales: ¿está el servicio pensado desde la comodidad de quien lo utiliza o desde la lógica de quien lo gestiona?

En casi cualquier ámbito del ocio hemos normalizado la inmediatez: un código QR, un pago con tarjeta... Cuando la experiencia en un servicio público es sensiblemente más complicada, es lógico que surjan las controversias.

Porque la buena Administración no es únicamente la que controla, ordena y registra. También es la que elimina barreras, simplifica y entiende que, pese a la burocracia, debe servir para facilitar la vida de las personas.