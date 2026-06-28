Preocupación en Cáceres por la desaparición de Ignacio Lunaro, vecino de San Marquino de 57 años

Los familiares de Ignacio Lunaro Domínguez, de 57 años y vecino del barrio cacereño de San Marquino, piden colaboración ciudadana para tratar de localizarlo tras varios días desaparecido. Sus allegados han difundido un llamamiento en el que señalan que no tienen noticias de su paradero desde el pasado 26 de junio.

Ignacio mide aproximadamente 1,85 metros, es de complexión delgada y la última vez que fue visto vestía pantalón corto y una camiseta roja o naranja. Su entorno solicita que cualquier persona que pueda haberlo visto o que disponga de alguna información contacte con el 112, la Policía Nacional o la Guardia Civil.

La Policía Nacional mantiene activo un dispositivo de búsqueda tras la denuncia formal presentada por la familia y ya se han puesto en marcha los protocolos establecidos para los casos de desaparición.

Información sobre la desaparición de Ignacio Lunaro. / El Periódico

Última vez visto

Según ha explicado a este diario Shara Pablos, nuera del desaparecido, la última vez que la familia tuvo constancia de él fue el jueves al mediodía, cuando salió de su vivienda, en la zona de San Marquino, aparentemente con ropa de trabajo y un maletín de herramientas.

Desde ese momento no han vuelto a saber nada de él. Su teléfono permanece apagado y la familia ha contactado con su entorno más cercano sin obtener ninguna pista sobre su paradero. "Salió de casa y ya no ha vuelto a aparecer", ha señalado su nuera, que insiste en que esta ausencia resulta especialmente preocupante porque no es algo habitual en él.

La preocupación de la familia ha aumentado con el paso de las horas porque, según explica su entorno, Ignacio atraviesa una situación personal delicada en los últimos meses y se encuentra bajo tratamiento médico. "No se ha llevado ropa, su coche continúa aparcado junto a su domicilio y nadie de su entorno ha podido aportar información sobre dónde puede encontrarse", subraya Pablos.

Denuncia presentada

La familia ha presentado una denuncia por la desaparición ante la Policía Nacional y ha trasladado el aviso a los servicios de emergencia y a la Guardia Civil. También se ha dado difusión a su imagen en redes sociales con el objetivo de ampliar la búsqueda y recabar cualquier dato que pueda ayudar a localizarlo.

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La familia insiste en la importancia de dar la máxima difusión al aviso, pide que cualquier pista se comunique directamente a los cuerpos de seguridad o al 112 y recuerda que cualquier información, aunque pueda parecer menor, puede resultar clave.