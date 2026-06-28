Ronith, el joven que llegó de la India y encontró en Cáceres una segunda casa

Hay personas que se ganan un sitio en la vida diaria de un barrio sin hacer ruido. No necesitan grandes gestos ni demasiadas palabras para hacerse notar. A veces basta con ver cómo atienden, cómo saludan o cómo recuerdan a cada cliente para entender que detrás de un mostrador también se esconden historias que merecen ser contadas. A sus 20 años, Ronith Tomy, al que en Cáceres conocen como 'Roni', tiene una de ellas.

Nacido en Mumbai, una de las ciudades más pobladas de la India, llegó a la capital cacereña con solo 3 años junto a sus padres, que buscaban abrirse camino lejos de su país. La situación económica, sin embargo, hizo que la familia tuviera que tomar una decisión difícil: él regresó durante un tiempo a la India, donde vivió con su tía, hasta que a los 10 años volvió definitivamente a España.

Volver a empezar

Desde entonces, su vida ha discurrido entre sus raíces familiares y la ciudad en la que se ha hecho adulto. Por el camino quedan el esfuerzo de empezar de cero, el aprendizaje de un idioma nuevo, un problema de salud que marcó su infancia y el negocio familiar en el que hoy trabaja junto a su padre.

Ronith cuenta su historia con naturalidad, sin dramatismo. "Al principio, la adaptación no fue sencilla, sobre todo por el idioma, que para nosotros es complicado. Pero en Cáceres nos acogieron muy bien", recuerda. Al regresar con 10 años se incorporó a 4º de Primaria y encontró apoyo en el colegio. "Los compañeros y profesores me ayudaron mucho los primeros años", explica.

Un antes y un después

Poco después vivió uno de esos episodios que dejan huella. "Ocurrió en la Feria de San Fernando, después de hacer la comunión. Fui con un amigo de mi madre y otros niños, me subí a una de las atracciones y se me paró el corazón", relata sin recrearse en el suceso, como una parte más de su biografía.

Aquel susto provocó que tuvieran que colocarle un marcapasos con el que convive desde hace una década y que le recuerda que la vida puede cambiar de un momento a otro.

Ronith, en la puerta del negocio familiar. / Gonzalo Lillo

Tras acabar la ESO y cursar un grado medio de Informática, comenzó a echar una mano en el establecimiento familiar, 'San Antón Kebab', hoy ubicado en la Ronda del Carmen. "Con 18 años comencé a implicarme más en el negocio y a los 20 he dejado los estudios para hacerme autónomo, con la idea de dedicarme a la hostelería", confiesa el joven. No lo plantea como un paso atrás, sino como una decisión ligada a la familia y al camino que quiere construir.

Clientes como familia

Detrás del mostrador, Ronith no se limita a despachar pedidos. Aconseja, pregunta, explica y cuida los detalles. Muchos clientes llegan sin saber qué elegir y él intenta orientarles según sus gustos. Si alguien duda, le habla de los platos; si algo no sale como esperaba, prefiere saberlo en el momento. Su padre levantó el local y él ha aprendido que detrás de cada servicio puede haber también una relación de confianza. "Hay mucha gente que viene cada semana y me dice que el carácter que tengo es muy bueno, y eso se agradece", cuenta con orgullo.

En un lugar como Cáceres, donde muchos negocios de barrio son también puntos de encuentro, ese trato cercano marca la diferencia. Ronith lo sabe bien. Su mirada sobre la ciudad no se detiene en los monumentos, sino en la gente que le ha acompañado desde que llegó. "Cáceres es una buena ciudad. No es demasiado grande, pero las personas de aquí son muy amables y muchos clientes son ya como parte de nuestra familia", subraya.

Arraigo cacereño

Ese vínculo con la ciudad también se nota fuera del trabajo. Ronith se siente adaptado a Cáceres y ha ido haciendo suyos algunos de sus hábitos, sus calles y hasta sus pasiones deportivas. De hecho, reconoce que es un gran aficionado del Cacereño y, siempre que el horario del local se lo permite, acude a animar al equipo. Una forma más de sentirse parte de una ciudad que, con el tiempo, ha terminado siendo también la suya.

'Roni', con la camiseta del Cacereño, una de sus grandes pasiones desde que llegó a la ciudad. / Cedida a El Periódico

En casa son cuatro: su padre, su madre, su hermana mayor y él. Aquí han construido su vida entre jornadas largas, esfuerzo diario y unas raíces que siguen muy presentes. Viajan a la India cuando pueden, aunque el trabajo ya no les permite hacerlo con la misma frecuencia que años atrás.

Nueva etapa

Ese arraigo, construido entre la familia, el trabajo y la confianza de los clientes, es también el punto de partida de su siguiente paso. Ronith y su padre preparan ahora un proyecto más ambicioso: la apertura de un local que funcionará como restaurante indio y kebab en la plaza Mayor, concretamente en el espacio donde durante años estuvo el mítico Bar El Miajón.

La previsión, explica, es trasladarse el próximo mes al nuevo local, concentrar allí todos sus esfuerzos y cerrar el establecimiento que hasta ahora ha sido su punto de partida. "Esperamos tenerlo todo listo para el verano", señala. Para el joven supone una oportunidad de crecer dentro del sector de la hostelería, pero también una forma de llevar más lejos la historia que su familia ha ido construyendo en la ciudad.

El mostrador de Ronda del Carmen ha sido su escuela: allí ha aprendido el oficio, el trato con el cliente y la importancia de cuidar a quien vuelve. La plaza Mayor puede convertirse ahora en el escaparate de una nueva etapa, más ambiciosa, pero nacida d el esfuerzo diario, la cocina familiar y una manera de atender que busca que quien entra se sienta reconocido.