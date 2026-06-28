La variante de Malpartida de Cáceres: la carretera que tardó 25 años en salir del papel

La variante de Malpartida de Cáceres no es una obra nueva en la memoria administrativa. Lo nuevo son las máquinas, los cortes, los movimientos de tierra y la sensación de que aquella carretera tantas veces citada en documentos oficiales por fin está dejando huella sobre el terreno. Pero el primer trazo viene de lejos. La actuación comenzó a plantearse el 22 de marzo de 2001, cuando se emitió la primera orden de estudio. Han pasado 25 años desde entonces.

En ese tiempo, la variante ha recorrido casi todos los escalones posibles de una infraestructura pública: estudios informativos, información pública, evaluación ambiental, aprobación definitiva, proyectos de trazado, construcción, licitación, adjudicación y ejecución. Un camino largo para una obra concebida con un objetivo muy concreto: sacar de la travesía de Malpartida buena parte del tráfico de la N-521, una carretera clave en la conexión entre Cáceres y la frontera portuguesa.

Una obra de largo recorrido

La cronología explica por sí sola la dimensión de la espera. Tras aquella orden inicial de 2001, el estudio informativo avanzó hasta su aprobación provisional en 2007. Después llegó la declaración de impacto ambiental, formulada en 2011, y un año más tarde se aprobó definitivamente el estudio informativo. En 2013 se dio un nuevo paso con la orden de estudio del proyecto de trazado y construcción, y en 2015 quedó terminado el proyecto de trazado.

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Desde fuera, esos años pueden parecer una sucesión fría de expedientes. Sobre el terreno, sin embargo, han significado dos décadas largas con la N-521 atravesando el municipio, con tráfico de paso, vehículos pesados, entradas y salidas urbanas y una conexión con Cáceres y la A-66 que seguía esperando una solución definitiva.

La obra ha sido adjudicada con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y cuenta con financiación europea Next Generation. Transportes ha situado la inversión total en torno a los 48,6 millones de euros, dentro de una actuación que tiene unos 10,7 kilómetros de longitud y que se desarrolla como variante de población de la N-521.

Del expediente a la obra

El salto más visible se ha producido en los últimos años. En diciembre de 2022 se adjudicaron las obras por más de 43 millones de euros, y desde entonces el proyecto ha ido pasando de la carpeta técnica al paisaje. Los trabajos afectan especialmente al entorno de la conexión entre la N-521 y la A-66, uno de los puntos estratégicos de la actuación.

El Ministerio de Transportes ha informado este año de avances en el enlace 551, la conexión entre la N-521 y la autovía A-66. Es una parte sensible de la obra porque ordena uno de los accesos principales entre Cáceres, Malpartida y la red estatal de alta capacidad. Los cortes y desvíos registrados durante los trabajos han sido, de algún modo, la señal más cotidiana de que la variante ya no es solo una promesa pendiente.

Galería | Así van las obras de la variante de Malpartida de Cáceres /

La actuación no se limita a abrir una nueva carretera por fuera del casco urbano. El proyecto incluye enlaces, reposición de caminos, estructuras, drenaje, medidas ambientales y soluciones pensadas para mejorar la seguridad de los usuarios vulnerables. También se ha diseñado con una mirada de futuro, preparada para una eventual transformación en autovía si la evolución del tráfico lo justificara más adelante.

La travesía que espera respirar

El sentido de la variante está en Malpartida, pero también en la relación diaria entre el municipio y Cáceres. La N-521 ha sido durante años una vía de paso y, al mismo tiempo, una carretera de uso cotidiano para vecinos, trabajadores, empresas y conductores que enlazan con Portugal o con la A-66. Esa doble condición ha hecho que la travesía soporte una presión que la nueva infraestructura pretende aliviar.

Cuando entre en servicio, la variante permitirá derivar parte del tráfico fuera del casco urbano y mejorar la seguridad en el entorno de la carretera actual. También cambiará la forma de entrar y salir del municipio, con una nueva lectura de los accesos y de la conexión con la autovía.

La obra llega, además, en un momento en el que las infraestructuras viarias del oeste de la provincia vuelven a estar en el debate público por la conexión con Portugal, la prolongación de la Ex-A1, el puente de Cedillo y los corredores pendientes entre ambos lados de la Raya. En ese mapa, la variante de Malpartida tiene una escala más local, pero un valor evidente para la movilidad diaria.

Un cuarto de siglo después

La historia de esta carretera es también la historia de los tiempos largos de la obra pública. Lo que empezó a estudiarse en 2001, cuando todavía quedaban lejos los fondos europeos actuales y otros proyectos de comunicación seguían en una fase incipiente, ha necesitado un cuarto de siglo para convertirse en una actuación visible.

Ahora, la variante avanza entre trabajos de enlace, estructuras y movimientos de tierra. El calendario definitivo dependerá del ritmo de ejecución y de las incidencias propias de una obra de esta envergadura, pero el cambio principal ya se ha producido: la variante de Malpartida ha dejado de ser una infraestructura escrita en los documentos para convertirse en una carretera en construcción.