Virgen de la Montaña y los percances por las baldosas rotas en Cáceres: "El otro día se cayó de boca una señora"

El estado de las baldosas tiene a los vecinos de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres enfadados. "El otro día se cayó de boca una mujer y se han limitado a colocar una valla", sostienen empresarios de la zona, cansados de la situación. Se refieren al paso de peatones que enlaza el bulevar con la plaza de Colón, justo en la esquina, donde hay un local que en su día ocupó La Caixa y que continúa vacío y lleno de pintadas y carteles.

"Es un paso de peatones por el que atraviesan muchas personas ciegas que acuden a la delegación de la ONCE", situada en la cercana Virgen del Pilar, aseguran los mismos comercios. La mayoría estima que el ayuntamiento debe hacer reparaciones antes de que se inicie la gran obra de remodelación. A su juicio, hay mejoras que no pueden esperar por más tiempo. Baldosas, alcorques, pasos de peatones con falta de pintura son algunas de las reparaciones más urgentes.

Entretanto, el equipo de gobierno que lidera Rafa Mateos avanza en los trámites administrativos de uno de los grandes proyectos de su legislatura: la transformación de la avenida Virgen de la Montaña, que acometerá la empresa Viales y Obras Públicas, firma que también está ejecutando una parte de la Ronda Sureste, y que fue la única compañía que se presentó a la licitación de una de las reformas urbanas más relevantes previstas en Cáceres para los próximos años.

El contrato cuenta con un presupuesto de 2,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses. La actuación, incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) "Cáceres, la ciudad que queremos" y cofinanciada por la Unión Europea a través de fondos Feder, supondrá un cambio profundo en una de las avenidas más reconocibles del centro de la ciudad. El proyecto plantea una nueva distribución de carriles, sentidos de circulación, aparcamientos, zonas de carga y descarga, contenedores, espacios estanciales y zonas peatonales. También incluye la renovación de servicios municipales bajo tierra.

Fotogalería | Aceras en Virgen de la Montaña de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Uno de los cambios más relevantes será la desaparición del paseo central y la ampliación del espacio peatonal hacia la acera del CEIP Prácticas, una decisión que ha generado debate entre los vecinos y usuarios de la avenida. La actuación reducirá el protagonismo del vehículo privado y dará más espacio al peatón. En el margen de los pares, la acera alcanzará los 14 metros, lo que permitirá crear zonas estanciales y ordenar con mayor seguridad el uso de terrazas. En el lado de los impares, el acerado será de unos cuatro metros. La reforma también reorganizará los aparcamientos, que pasarán a estar en línea.

La intervención contempla además la peatonalización de la calle León Leal, desde el cruce con Virgen de la Montaña hasta la calle Virgen del Pilar. También se eliminarán algunos giros frente a la Subdelegación del Gobierno y en el entorno de León Leal y Periodista Sánchez Asensio para reforzar la continuidad peatonal. La obra incluirá ciclocarriles para bicicletas y vehículos de movilidad personal, nuevos aparcabicis, reubicación de contenedores, renovación de la red de saneamiento y abastecimiento, nuevas farolas, semáforos adaptados, red de riego, jardineras, alcorques con vegetación, drenaje sostenible y sensores ambientales.

La historia

Durante las últimas décadas del siglo XIX se venía hablando de abrir Cáceres más allá de su núcleo histórico. En 1895 fue inaugurado el Paseo de Cánovas, principal eje del ‘Ensanche’, la zona de expansión urbanística que rompería los límites de la ciudad, hasta entonces establecidos en las llamadas ‘afueras de San Antón’. Fruto de este crecimiento se crearon nuevas calles, y entre ellas destacó una de las vías más emblemáticas, nacida en 1931 como avenida de Mayo, bautizada en 1933 como avenida Lerroux, y actual avenida Virgen de la Montaña. Se creó como unión entre el moderno ‘Ensanche’ con la zona de entrada a la ciudad por el paseo de San Francisco y Camino Llano.

«El proyecto fue presentado en el ayuntamiento en 1929, firmado por el arquitecto municipal Ángel Pérez. Se trata de un plano parcelario que establecía los terrenos que se debían expropiar para la realización de esta importante obra», explica Fernando Jiménez Berrocal, Cronista Oficial de la Ciudad de Cáceres. En el plano, conservado en el Archivo Histórico Municipal, «se detallan los propietarios de los terrenos y la cantidad de metros cuadrados que cada uno debía aportar para que la futura calle pudiera realizarse. La mayor parte eran rentistas locales como las familias Valhondo, de la Riva, Sánchez de la Rosa o García Hernández», precisa. Otros espacios de menor tamaño fueron entregados por instituciones religiosas «como las Hermanitas de los Pobres o la Preciosa Sangre», y solo una pequeña porción correspondía al ayuntamiento.

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Las obras se realizaron a lo largo de los años 30. Durante la etapa republicana se inició la ocupación del nuevo espacio urbano con edificios de especial importancia como el Gobierno Civil, cuya construcción arrancó en 1934, o el cine-teatro Norba inaugurado ese mismo año. «Si hubo un emprendedor que tuvo visión de futuro con respecto a la urbanización del ‘Ensanche’ cacereño, fue Tomás Pérez. Contrató con el arquitecto municipal Ángel Pérez el diseño de uno de los edificios más modernos de la época, el Cinema-Teatro Norba, que se inauguró el 1 de febrero de 1934», recuerda Jiménez Berrocal.