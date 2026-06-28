La demanda de vivienda protegida en Cáceres quintuplica la oferta inicial de la Junta de Extremadura

La vivienda protegida ha dejado de ser una previsión urbanística más en Cáceres para convertirse en uno de los termómetros más claros de la necesidad real de acceso a una casa en la ciudad. La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura ha confirmado que Urvipexsa, la empresa pública de vivienda, ha recibido ya aproximadamente 2.400 solicitudes o encuestas de interés para las distintas promociones previstas en la capital cacereña, donde el plan contempla 544 viviendas protegidas repartidas en varios puntos de la ciudad.

La proporción es muy significativa: casi cinco personas o unidades familiares interesadas por cada vivienda prevista. Dicho de otra forma, la demanda multiplica por cinco la oferta inicial en una ciudad donde el precio del alquiler, la dificultad para acceder a una hipoteca y la falta de vivienda nueva asequible han ido estrechando cada vez más el margen para jóvenes, familias trabajadoras y hogares con ingresos medios.

Parcela de El Junquillo donde se construirán viviendas públicas / Carlos Gil

La propia consejería ha indicado que las encuestas continúan llegando. «Actualmente seguimos recibiendo encuestas de interés para las distintas promociones previstas en Cáceres. Hasta la fecha se han registrado aproximadamente 2.400 solicitudes, una cifra que continúa aumentando diariamente y que previsiblemente seguirá creciendo durante los próximos meses», han señalado desde el departamento autonómico.

La promoción más avanzada

El punto más avanzado del mapa de vivienda pública en Cáceres sigue estando en El Junquillo, donde Urvipexsa prevé levantar 200 pisos protegidos en la parcela situada entre las calles Dalia y Amapola. Esta promoción se ha dividido en cuatro fases de 50 viviendas cada una. Las dos primeras, que suman 100 pisos, son las que se encuentran más cerca de pasar del trámite administrativo a la obra.

Según ha explicado la consejería, «ya se está procediendo a la formalización de las reservas correspondientes a las viviendas de la primera y segunda fase, cuyas obras comenzarán próximamente». Este paso supone un avance relevante dentro de un proceso que arrancó con una fuerte demanda ciudadana y que ya celebró un sorteo para las primeras viviendas. A partir de ahora, el foco estará en la culminación de los trámites necesarios para que la construcción pueda arrancar sobre el terreno.

CEDIDA

La promoción de El Junquillo es, además, la pieza que ha servido como puerta de entrada del plan Habita Extremadura en Cáceres. El proyecto contempla edificios de baja más ocho plantas, con viviendas de entre 60 y 80 metros cuadrados, trastero y plaza de garaje. En las previsiones iniciales, los precios se situaban entre los 110.000 y los 139.000 euros, según la superficie de cada piso, con el IVA reducido propio de la vivienda protegida.

Gredos y Vegas del Mocho

El plan, sin embargo, no se limita a esta zona. La Junta mantiene sobre la mesa una previsión global de 544 viviendas protegidas en Cáceres, distribuidas en cinco zonas: El Junquillo, Nueva Ciudad, Residencial Gredos, Vegas del Mocho y Residencial Universidad. La promoción de El Junquillo suma 200 pisos, mientras que el resto de la planificación se completa con 162 viviendas en Vegas del Mocho, 115 en Nueva Ciudad, 44 en Residencial Universidad y 23 en Residencial Gredos.

La novedad más concreta en este bloque está ahora en Residencial Gredos y Vegas del Mocho, donde ya se ha dado un paso administrativo importante. «Continúa avanzando la planificación de nuevos desarrollos. En este sentido, en Cáceres, ya se ha licitado la redacción de los proyectos de Residencial Gredos y Vegas del Mocho», señalan. La redacción de los proyectos es el paso necesario para definir con precisión las características de los edificios, su distribución, superficies, presupuesto, adaptación a la normativa urbanística y posterior tramitación administrativa.

Los otros dos proyectos

En el caso de Nueva Ciudad y Residencial Universidad, no conretan aún fechas de sorteo ni calendario cerrado. Sí ha señalado que las convocatorias se harán públicas cuando los procedimientos lo permitan.

Galería | Solares de Cáceres en los que construirá Urvipexsa 293 viviendas /

Para optar a estas viviendas, Urvipexsa ha venido trabajando con unos requisitos básicos: no disponer de otra vivienda en propiedad y encajar dentro de los límites de ingresos establecidos para la vivienda protegida. En las comunicaciones previas del plan se situaban entre una y 4,5 veces el IPREM, con la intención de poder ampliar ese margen para llegar a más hogares. El coste de las viviendas estaría entre los 110.000 y los 139.000 euros.

La empresa pública también ha defendido desde el inicio que estas promociones se diseñen con criterios de eficiencia energética, reducción de consumos, zonas comunes y adaptación a las necesidades de las personas con movilidad reducida cuando sea necesario. La idea es que el precio no sea el único elemento diferencial respecto al mercado privado, sino también el modelo de vivienda.

La continuidad del proyecto también ha quedado despejada tras la formalización del nuevo Gobierno de María Guardiola para los próximos cuatro años. La consejería asegura que los objetivos del plan se mantienen y que la previsión regional alcanza ya las 3.500 viviendas protegidas en aquellos municipios donde se haya detectado una necesidad real de acceso a la vivienda.