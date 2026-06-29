Antonio Pariente, párroco de Cáceres: "¡Hasta septiembre!...si Dios quiere"

La semana pasada iniciamos ya la despedida del curso, eso que empezamos lo terminamos hoy apuntando algunos detalles del curso en la iglesia diocesana. El Plan Pastoral 2025-2026 se nos presentaba bajo el lema ‘Como brotes de olivo en torno a tu mesa…’, la sola escucha del mismo me recuerda una canción popular que ha servido a las comunidades parroquiales para iniciar la celebración del domingo, y como habla del olivos, uno se acuerda de que desde la infancia hemos estado relacionados con ellos en nuestra Extremadura.

El hecho de relacionar el lema con nuestro XIV Sínodo Diocesano del 2017 (cosa que, por otra parte, es fácil) es una buena manera de decir que este plan no nace de la nada, sino que entronca con ese acontecimiento que pretendió ser determinante (pero que en mi opinión se quedó en la pretensión) en nuestra acción pastoral.

El Plan se presentó en una celebración a primeros de octubre del 25 en la Catedral de Coria, celebración con no mucha asistencia, ni por parte de seglares ni de sacerdotes. En el grupo del arciprestazgo de Cáceres al que pertenezco, sé que se han ido estudiando temas sacados de este plan. A día de hoy desconozco si en los demás se ha hecho lo mismo, y si ha habido una puesta en común de los nueve arciprestazgos para analizar los resultados del plan que termina, y lo que es más importante comenzar a conocer el nuevo.

‘Volver al corazón, para encontrarse con Dios y con el prójimo’ es el lema del nuevo plan 26/27. No se puede decirse que el plan no venga de la base, porque su redacción se ha debido al Consejo Diocesano de Pastoral, donde creo que están representados los arciprestazgos y demás realidades diocesanas, otra cosa es la relación de los representantes con sus representados.

A los sacerdotes se les presentó en la reunión del Consejo Presbiteral de finales de junio. Aparecen en el mismo, cinco líneas pastorales, con sus prioridades, pero echo en falta las acciones, quizá es porque se deja a cada uno que las descubra según su realidad. Me gusta la línea pastoral cinco "volver al corazón para programar y revisar constantemente", pero me veo a más de uno diciendo: "¡Ay! Señor si yo no sé y nadie me enseña".

Ah, se me olvidaba, lo mejor, el texto que ilumina todo el plan (Lucas 10,25), (leedlo, porfa) al Maestro le sobraron siempre las explicaciones y las reuniones; ¡por delante, siempre el ejemplo!

¡Buen verano para todos!