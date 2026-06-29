Las autoescuelas de Cáceres alertan de la falta de examinadores: "Hay alumnos preparados que siguen pendientes de fecha"

Sacarse el carné de conducir suele conllevar una mezcla de aprendizaje, nervios y espera. Sin embargo, en ciudades como Cáceres el tramo final empieza a alargarse más de la cuenta. La falta de examinadores de tráfico está retrasando las pruebas prácticas y ha empezado a alterar el ritmo habitual de las autoescuelas, con aspirantes que prolongan las clases para no perder soltura y alumnos que ven cómo un trámite clave para trabajar, opositar o ganar autonomía queda condicionado por el calendario de exámenes.

En los centros de formación vial de la capital cacereña, el déficit de examinadores se traduce en una planificación cada vez más ajustada, lo que obliga a reorganizar cupos, vehículos y profesores. Javier Miralles, titular de la Autoescuela Gran Vía, explica que Cáceres había esquivado hasta ahora parte del problema que sí golpeaba con más fuerza en otros territorios, aunque advierte de que la situación ya ha llegado a la ciudad. "Sabíamos que la demanda era muy alta en el País Vasco, Cataluña o Madrid. De hecho, han llegado a preguntarnos si había margen para examinarse, pero ahora esa realidad también se está notando aquí", señala.

Sin sustitutos

Miralles sostiene que la capacidad para examinar se ha reducido en la provincia durante los últimos meses por la inactividad de varios efectivos. «La plantilla actual es de seis examinadores, cuando lo ideal sería contar con diez o doce para atender el volumen de alumnos y cubrir posibles incidencias. A eso se suma que llevamos más de dos meses con tres funcionarios ausentes», apunta.

El responsable de la Autoescuela Gran Vía en la provincia de Cáceres apunta también a la falta de relevo como una de las causas de fondo. “En los últimos cuatro o cinco años, los examinadores que se han jubilado no han sido sustituidos en la misma proporción”, sostiene. Entre las posibles soluciones, Miralles plantea reforzar las pruebas en horarios extraordinarios, siempre “con suficiente antelación” para organizar alumnos y clases.

Jóvenes aguardan el inicio de una clase para el examen de conducir. / Jorge Valiente

Aspirantes en bolsa

Esa reducción de personal ya está repercutiendo en las listas de aspirantes. Miralles asegura que en su autoescuela acumulan alrededor de un centenar de alumnos en bolsa y que el número puede seguir creciendo si no se absorbe la demanda. “Los padres están preocupados y nos llaman para saber qué ocurre. Hay gente preparada que sigue pendiente de fecha, por lo que creemos que la DGT tiene que tomar medidas y suplir de alguna manera estas bajas”, subraya.

La situación se complica especialmente en verano, una época en la que aumenta la demanda de alumnos que quieren aprovechar las vacaciones para sacarse el permiso. El repunte, unido a un calendario más limitado, puede agrandar el tapón y hacer que septiembre arranque con más aspirantes pendientes.

Demanda empresarial

Esta preocupación tiene también una lectura empresarial. La alerta lanzada la pasada semana desde Coepca ha servido para poner el foco en un problema que las autoescuelas llevan tiempo notando en su día a día. La patronal ha advertido de sus consecuencias económicas y laborales, especialmente en sectores como el transporte de mercancías, el transporte de viajeros, la logística y la distribución, que ya encuentran dificultades para cubrir vacantes por la escasez de conductores profesionales de camiones y autobuses.

Junto a la patronal provincial, la Asociación Empresarial del Transporte de Extremadura (Asemtraex) y Cecap Extremadura, que representa a los centros de formación y autoescuelas de la región, han respaldado la adopción de medidas urgentes para reforzar la capacidad examinadora y acortar los plazos.

Reunión entre el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Morales, y representantes de las autoescuelas de Cáceres, a comienzos de junio. / Carlos Gil

El secretario general y asesor jurídico de Asemtraex, Alonso Sánchez, indica que el sector está especialmente pendiente de los permisos vinculados a vehículos pesados y transporte de pasajeros, aunque recuerda que esta situación alcanza también "a cualquier ciudadano que aspira a sacarse el carné de coche o de motocicleta".

Atasco administrativo

Sánchez sitúa el problema dentro de una demora generalizada de los trámites relacionados con Tráfico. Según señala, tras la pandemia y la implantación de los sistemas de cita previa, muchas gestiones se han vuelto más lentas, desde matriculaciones hasta transferencias de vehículos.

"La tecnología parecía que lo iba a poner todo más fácil, pero ahora en algunos casos resulta más difícil que en los años 90, cuando se hacían las cosas a mano, se presentaban en el día y se resolvían con más agilidad", lamenta.