Tragedia humanitaria
Cáceres se une al duelo por los terremotos en Venezuela con un minuto de silencio y ayuda humanitaria: "Son momentos muy dramáticos"
El Ayuntamiento y la Diputación cacereños guardan un minuto de silencio para mostrar su apoyo al pueblo venezolano tras el terremoto
La tragedia provocada por el doble terremoto de Venezuela sigue conmocionando al mundo. Más de 1.400 personas han perdido la vida y miles continúan desaparecidas, entre ellas 138 ciudadanos españoles, según los últimos datos conocidos. Ante esta situación, ciudades de toda España han rendido homenaje este lunes a las víctimas y han mostrado su solidaridad con el pueblo venezolano. Cáceres no ha sido una excepción.
Tanto el Ayuntamiento de Cáceres como la Diputación Provincial han guardado un minuto de silencio en sus respectivas sedes en respuesta a la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
En los soportales del edificio consistorial se han concentrado miembros del equipo de Gobierno municipal, representantes de otros grupos políticos y trabajadores del Ayuntamiento en un acto sencillo, pero cargado de simbolismo, para expresar el apoyo de la ciudad a las víctimas y a sus familias.
Tras el homenaje, el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, trasladó el respaldo de la ciudad al pueblo venezolano en unos momentos que calificó de "muy duros" y "dramáticos". El regidor subrayó que los afectados deben sentir "la cercanía, el aliento y el apoyo de la sociedad española y, en el caso de nuestra ciudad, de la sociedad cacereña", a la que definió como una sociedad "muy solidaria" y siempre dispuesta a estar al lado de quienes más lo necesitan.
Mateos explicó que, en estos primeros momentos de la emergencia, la prioridad se centra en el envío de equipos especializados y profesionales que colaboren en las labores de rescate sobre el terreno. No obstante, advirtió de que la recuperación del país será un proceso largo, por lo que el Ayuntamiento ya ha puesto a disposición de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo sus recursos municipales para colaborar en todo aquello que sea necesario durante las próximas semanas y meses.
La diputación manda ayuda humanitaria
También la Diputación de Cáceres se ha sumado a la convocatoria de la FEMP. Trabajadores y responsables de la institución provincial han guardado un minuto de silencio en las puertas de sus centros de trabajo como muestra de respeto a las víctimas y de apoyo al pueblo venezolano.
Además, la institución provincial ha anunciado que destinará parte de la partida reservada para ayuda humanitaria a colaborar con la emergencia. La cuantía y el canal a través del cual se materializará esta ayuda se concretarán en las próximas horas en coordinación con las entidades que trabajan sobre el terreno.
Con estos gestos, las principales instituciones cacereñas han querido expresar no solo su solidaridad con las víctimas, sino también su compromiso para contribuir a la respuesta humanitaria ante una de las mayores tragedias vividas en Venezuela en los últimos años.
- Preocupación en Cáceres por la desaparición de Ignacio Lunaro, vecino de San Marquino de 57 años
- Fuerte atropello en Cáceres con un patinete: se lleva por delante a dos peatones y huye dejando a uno con la tibia rota
- Alerta vecinal en Cáceres por una presunta reyerta en el barrio de Aldea Moret
- Da señales de vida Ignacio Lunaro, el vecino de Cáceres al que se dio por desaparecido, aunque la búsqueda sigue abierta
- Los40 Summer Live confirma su cartel en Cáceres con Naiara al frente
- Cáceres: Bienvenidos a Vía Cayetana
- Un aparatoso accidente en Cánovas en hora punta de tráfico termina con una persona trasladada al Universitario de Cáceres
- «Con perfil de autopista y sin peaje, gratis»: Portugal fija la autovía a Cáceres por Monfortinho