"Ya está en casa": la familia del hombre desaparecido en Cáceres agradece la colaboración para encontrarle

Ignacio Lunaro, el vecino de Cáceres de 57 años cuya desaparición había generado preocupación durante los últimos días, ya está en casa con su familia. Así lo ha trasladado su entorno después de que se difundiera un llamamiento ciudadano para tratar de localizarlo.

"Ya está en casa con su familia. Muchísimas gracias a todos por la ayuda y a los medios de comunicación y policía por volcarse", han señalado sus allegados en un mensaje de agradecimiento tras conocerse su aparición.

Desde el 26 de junio

El hombre permanecía en paradero desconocido desde el pasado 26 de junio. Su familia había presentado una denuncia por desaparición y había pedido colaboración ciudadana para recabar cualquier información que pudiera ayudar a encontrarlo.

Durante las últimas horas, Ignacio ya había contactado telefónicamente con algunos familiares para confirmar que estaba con vida, aunque en ese momento no había facilitado datos sobre el lugar en el que se encontraba. Por ese motivo, la búsqueda se mantenía abierta hasta poder confirmar oficialmente su localización.

La familia ha agradecido ahora la ayuda recibida durante estos días, tanto por parte de ciudadanos como de medios de comunicación y cuerpos policiales, después de que el caso haya quedado resuelto con el regreso de Ignacio a su domicilio.