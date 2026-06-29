Sucesos
El "coche fantasma" de Montesol en Cáceres: se movió sin conductor, cruzó la calle y acabó chocando contra otro vehículo
Testigos presenciales relatan cómo el coche se movió varios metros por la ligera pendiente de la calle Las Águilas antes del impacto
Llamativo suceso el que se ha producido a primera hora de la tarde de este lunes en la barriada cacereña de Montesol. Un vehículo que se encontraba aparcado en la calle Las Águilas ha comenzado a moverse sin ningún conductor al volante y ha terminado colisionando contra otro coche estacionado en una vía paralela habilitada para facilitar el acceso a las viviendas de la parte norte de la calle.
Lo que cuentan los testigos
Según han explicado testigos presenciales, el coche habría iniciado el desplazamiento sin que hubiera nadie en su interior. Aunque el motivo no está confirmado oficialmente, todo apunta a que el vehículo no tenía puesto el freno de mano. La ligera pendiente existente en la zona habría favorecido que avanzara varios metros, cruzara la calle en diagonal, subiera a la acera y acabara impactando contra otro turismo.
El suceso ha causado sorpresa entre los vecinos de Montesol. Un residente que vive justo enfrente del lugar en el que se han producido los hechos ha presenciado la escena y ha apuntado a esa posible causa como origen del incidente. Otro vecino, al ver lo ocurrido, ha colocado un triángulo de emergencia unos metros antes del punto del choque para advertir al resto de conductores, ya que la calle cuenta con un cambio de rasante y existía riesgo de que se produjeran nuevas colisiones.
Contra un vehículo de cortesía
El coche ha impactado finalmente contra un vehículo de cortesía que estaba estacionado en la zona. No había nadie en su interior y, por suerte, el golpe se ha producido a baja velocidad, por lo que apenas ha sufrido un arañazo en la parte lateral izquierda.
La Policía Local de Cáceres ha acudido al lugar de los hechos pasadas las 15.00 horas y ha comenzado a preparar la documentación correspondiente sobre lo ocurrido. El vehículo ha sido finalmente retirado de la zona.
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