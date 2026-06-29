Una comunidad de vecinos de Aldea Moret denuncia que el Ayuntamiento de Cáceres "reclama la deuda del agua mientras debe cuotas comunitarias"

La comunidad de propietarios de Río Vístula 1, en la barriada cacereña de Aldea Moret, denuncia la situación "contradictoria" que vive el inmueble ante la deuda acumulada por el suministro de agua. Según sostiene la comunidad, el ayuntamiento reclama el pago de esa deuda e incluso se advierte de un posible corte del servicio, "mientras permanecen pendientes de abono desde 2020 las cuotas comunitarias correspondientes a numerosas viviendas de titularidad municipal". En esos plenos, el alcalde, Rafa Mateos, señaló que habían solicitado el número de cuenta de la comunidad de propietarios para abonar el dinero y que no se lo habían facilitado.

El posible corte de agua afectaría, según la comunidad, a más de 74 vecinos, entre ellos 21 menores y varias personas dependientes. La comunidad advierte de que la medida alcanzaría al conjunto del edificio, con independencia de que algunos residentes estén o no al corriente de pago.

Según los datos aportados por la propia comunidad, el Ayuntamiento de Cáceres es el principal propietario del inmueble, con 30 de las 48 viviendas existentes, lo que supone el 62% del edificio. El bloque dispone únicamente de dos contadores comunitarios y carece de contadores individuales, por lo que el suministro depende del pago conjunto de todos los propietarios. Además, uno de esos contadores permanece averiado desde 2015 y el consumo se factura mediante estimaciones.

Desde enero de 2026, la comunidad asegura que ha acudido a todos los plenos municipales para reclamar que el Ayuntamiento, como principal propietario, contribuya al pago de las cuotas de sus viviendas. La junta sostiene que esta situación ha dificultado durante años el mantenimiento del edificio y el pago de suministros esenciales.

A la deuda del agua se suma otro problema. En los recibos también se incluyen tasas municipales, como la de basura. Cuando el recibo no puede abonarse, esas tasas pasan a vía ejecutiva con recargos e intereses, mientras la deuda del suministro continúa creciendo.

La secretaria de la comunidad explica que "Canal de Isabel II nos ha informado de que la instalación es insegura, lo que impide sustituir el contador averiado". También asegura que fue "una sorpresa horrible" comprobar que el compromiso adquirido por el Ayuntamiento en la Mesa del Agua de 2018 para evitar el corte del suministro "no se había materializado" y que la deuda acumulada "supera ya los 126.000 euros".

La comunidad lamenta además el estigma que, a su juicio, genera la difusión pública de la deuda, al trasladar una imagen que "no refleja la realidad de muchas familias que cumplen con sus obligaciones". Por ello, insiste en que no pretende eludir responsabilidades, sino que todos los propietarios, incluido el Ayuntamiento como titular de 30 viviendas, cumplan con las mismas obligaciones y participen en la solución de un problema que, según denuncian, se arrastra desde hace décadas.