Conciertos para abrir y cerrar el verano cacereño

La música volverá a convertirse este año en uno de los ejes de la programación estival de Cáceres con una estrategia que concentra los conciertos en el arranque y en el cierre del verano, evitando el periodo de mayor calor. La ciudad abrirá la temporada con dos grandes citas musicales gratuitas en julio y la despedirá en septiembre con el nuevo festival Monumental Cáceres, que reunirá a artistas como Raphael, Pablo López, Vanesa Martín y Rosario.

La planificación responde también a una realidad habitual del calendario cultural extremeño. La canícula, el periodo de temperaturas más elevadas del año que suele concentrarse entre finales de julio y buena parte de agosto, provoca tradicionalmente un descenso de la actividad cultural al aire libre en la ciudad (reducido a un cine de verano cada vez más corto y pequeñas actuaciones por el casco histórico).

Dial y Los40

La primera gran cita llegará el 5 de julio, cuando la Plaza Mayor acogerá el cierre nacional de la Gira de Verano de Cadena Dial, con Álvaro de Luna, Cepeda, Gonzalo Hermida, Andrés Koi, Ezio Oliva, Andy, Kalenn, Sonia Gómez y Borja.

Apenas cuatro días después, el 9 de julio, el mismo escenario recibirá a Los40 Summer Live, una de las giras musicales más populares del país. El cartel estará encabezado por Naiara, ganadora de Operación Triunfo 2023, junto a Walls, Bombai, Enol, Lola Tudiuri, Chema Rivas y Pikete, en otro concierto de acceso gratuito que volverá a reunir a miles de personas en el centro histórico.

Tras ese intenso comienzo, la programación musical de gran formato dará paso al tradicional paréntesis estival.

Monumental Cáceres

La actividad regresará con fuerza en septiembre gracias al estreno de Monumental Cáceres, un nuevo festival organizado con motivo del 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y concebido como una de las grandes apuestas culturales del año.

El ciclo arrancará el 4 de septiembre con Raphael en la plaza de toros Era de los Mártires. Posteriormente llegará La Flamenca (17 de septiembre), mientras que Pablo López actuará el 18 de septiembre y Vanesa Martín lo hará el 19 de septiembre, también en el coso taurino.

El broche final lo pondrá Rosario el 26 de septiembre con un concierto gratuito en la Plaza Mayor, devolviendo la música al corazón monumental de la ciudad y cerrando un verano en el que Cáceres habrá concentrado algunos de los principales eventos musicales de su calendario anual.

Más allá del atractivo cultural, esta programación persigue reforzar la capacidad de atracción turística de la ciudad en dos momentos estratégicos del año, generando un importante movimiento de visitantes y actividad para hoteles, bares, restaurantes y comercios. Al mismo tiempo, forma parte de la estrategia municipal para consolidar a Cáceres como sede habitual de grandes eventos culturales y fortalecer su proyección de cara a la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

Con este modelo, la ciudad dibuja ya un patrón que comienza a consolidarse: grandes conciertos para inaugurar el verano antes de la canícula y un potente regreso cultural cuando el calor empieza a remitir, aprovechando las mejores condiciones para el público y para la celebración de espectáculos multitudinarios al aire libre.