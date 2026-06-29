Detenido tras ver cómo su perro mataba a un gato en Cáceres sin hacer nada para evitarlo

La Guardia Civil ha detenido en Cáceres a un hombre de 55 años como presunto autor de un delito contra los animales después de que su perro matara a un gato perteneciente a una colonia felina sin que, según la investigación, hiciera nada para impedirlo.

La actuación ha sido desarrollada por el Seprona de la Comandancia de Cáceres en colaboración con la Patrulla Verde de la Policía Local de Cáceres. La investigación se inició después de que la Policía Local recibiera información sobre un grave episodio ocurrido en la capital cacereña, acompañado de varios vídeos en los que se observaba cómo un perro atacaba a un gato hasta causarle la muerte.

Tras visionar las imágenes, agentes de la Patrulla Verde se desplazaron al lugar de los hechos y realizaron diversas gestiones para localizar al animal implicado y a su propietario. Gracias a la colaboración ciudadana, los agentes identificaron al perro, un ejemplar de raza podenco, y a su titular, un vecino de Cáceres de 55 años.

A la Guardia Civil

La Policía Local elaboró entonces un informe que fue remitido al Seprona de la Guardia Civil junto con los archivos audiovisuales para continuar las diligencias. Las investigaciones permitieron corroborar tanto el ataque del perro al gato como la muerte del felino, además de la actitud pasiva que, según la Guardia Civil, mantuvo el propietario durante toda la agresión.

En las grabaciones se aprecia que el perro atacó al gato mientras este permanecía tumbado sobre la hierba. También se observa cómo el dueño continuó caminando y, pese a percatarse de lo que ocurría, no realizó ninguna acción para detener el ataque ni para evitar sus consecuencias. Una vez muerto el animal, el perro abandonó el lugar con el cuerpo del gato en la boca.

Detención

Ante estos hechos, la Guardia Civil procedió a la detención del propietario del perro como presunto autor de un delito contra los animales, al considerar que omitió cualquier actuación dirigida a impedir la agresión de su mascota, una conducta que habría resultado determinante en la muerte del felino.

La Guardia Civil recuerda que los titulares de animales de compañía tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar que su tenencia o circulación ocasione daños, peligros o amenazas a personas, otros animales o bienes, conforme a la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales y a las ordenanzas municipales vigentes.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Cáceres.