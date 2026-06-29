El Festival de Teatro Clásico de Cáceres culmina con entrega de premios, cóctel benéfico y teatro infantil

El Festival de Teatro Clásico de Cáceres encara hoy uno de los momentos más destacados de su 37ª edición con la celebración del acto central de clausura, una cita que reunirá el tradicional cóctel benéfico y la entrega de los Premios del Festival. El encuentro pondrá el broche final a la programación de este año reconociendo a tres de las producciones más sobresalientes que han pasado por el certamen, al tiempo que mantendrá su carácter solidario destinando íntegramente la recaudación obtenida a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

La iniciativa ha sido presentada este lunes por la directora del Festival de Teatro Clásico de Cáceres, Marisa Caldera, y el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres, Pedro Pastor, quienes han destacado el componente social y solidario que acompaña cada año a esta cita de clausura.

Asimismo, Pedro Pastor ha animado a la ciudadanía cacereña a participar en la cita que se celebrará hoy, a las 21.00 horas, en el escenario del Gran Teatro, y a sumarse a este encuentro solidario con motivo de la entrega de premios. El presidente de la asociación ha destacado que la colaboración de cada persona, contribuye a impulsar la labor que desarrolla la entidad desde hace más de siete décadas, centrada en la atención a pacientes, el apoyo a la investigación y el acompañamiento a las personas afectadas y sus familias.

Premios elegidos por el público

Por otro lado, durante el cóctel benéfico se llevará a cabo la entrega de los Premios del Festival, unos galardones que son otorgados a partir de las votaciones del público asistente a las distintas representaciones de esta edición. En esta ocasión, el premio a la Mejor Dirección ha recaído en Fernando Ramos por Casa con dos puertas, mala es de guardar, de la compañía Verbo Producciones. El reconocimiento a la Mejor Interpretación ha sido para El Joglars por su trabajo en El retablo de las maravillas, mientras que el premio a la Mejor Compañía ha sido concedido a Teatro Temple por La vengadora de las mujeres.

Teatro para los más pequeños

En la presentación también han participado cuatro jóvenes intérpretes, Celia Mateos, Manuel Pérez, Bruno y Pedro, los más pequeños del grupo, que han formado parte del primer campamento de teatro impulsado por el Festival de Teatro Clásico. Esta iniciativa culminará este martes a las 20.00 horas con una representación teatral en el Gran Teatro de Cáceres, cuyas entradas son gratuitas previa recogida. La actriz Asun Mieres ha sido la encargada de dirigir el proyecto, en el que ha fusionado Don Quijote de la Mancha y Romeo y Julieta como base dramatúrgica para que los 30 niños participantes puedan aprender a desenvolverse sobre el escenario, fomentando no solo sus habilidades interpretativas, sino también la pérdida del miedo escénico y la superación de la vergüenza.