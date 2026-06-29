El Junquillo, el barrio de Cáceres que pide servicios al ritmo de su crecimiento: ""Seguimos dependiendo del coche para casi todo"

El Junquillo ha crecido muy deprisa, pero el día a día no siempre avanza al mismo ritmo que las viviendas. La llegada de nuevos vecinos ha aportado más vida a esta zona de la ciudad, aunque también ha hecho más visibles algunas necesidades: servicios cercanos, transporte, aparcamiento, espacios de ocio y dotaciones públicas que acompañen la expansión residencial.

El resultado es un barrio en transición. Cada vez más habitado, con rutinas consolidadas y familias que han llegado en los últimos años. Quienes viven allí valoran la tranquilidad, la amplitud de algunas zonas y el trabajo realizado durante estos años desde el movimiento vecinal. Pero al mismo tiempo advierten de que todavía dependen demasiado de otros puntos de Cáceres para resolver cuestiones básicas.

Centro de salud propio

La reclamación que aparece con más fuerza es la de un centro de salud propio. Sara Ríos, vecina de El Junquillo desde hace 13 años, subraya que los residentes se ven obligados a desplazarse al de Aldea Moret, una solución que, según sostiene, queda lejos de las necesidades reales del barrio. "Parece que está aquí al lado, pero para muchos vecinos no resulta accesible", señala.

Los residentes insisten en que la población ha aumentado de forma notable en los últimos años y que esa realidad debería traducirse en nuevos servicios. "Necesitamos un centro de salud cuanto antes", afirma Ríos. La reclamación ha vuelto esta semana al centro del debate político en el Ayuntamiento de Cáceres, después de que la oposición reclamara la necesidad de este equipamiento sanitario ante el crecimiento demográfico registrado.

Visita del alcade de Cáceres, Rafa Mateos, el pasado año. / Carlos Gil

En paralelo, algunos vecinos señalan la existencia de una parcela pública que podría destinarse a una dotación de este tipo o incluso a un centro educativo, una infraestructura importante y demandad en una zona con muchas familias con niños.

Servicios de cercanía

A partir de ahí, la reivindicación se amplía a otros recursos básicos. Los vecinos reclaman cajeros automáticos, comercios cercanos y equipamientos que permitan resolver gestiones cotidianas sin depender siempre del coche o del transporte público. Javier Criado, dueño del bar Catovi, el único establecimiento hostelero y el principal punto de encuentro en El Junquillo, percibe desde su local el aumento de población que ha vivido esta zona en los últimos años.

"Ahora se está notando muchísimo. Ha llegado mucha gente nueva que no conocemos", explica. Para él, esa mayor presencia confirma que el barrio ha ganado vida, aunque también refuerza la necesidad de adaptar los servicios al volumen real de vecinos.

Criado echa en falta más alternativas de ocio adaptadas a quienes ya viven allí. "Incluso para los animales, porque aquí hay muchas mascotas". A su juicio, no se trata solo de contar con más negocios, sino también de generar espacios de convivencia pensados para las familias y los jóvenes residentes.

Vista de una de las rotondas de acceso a El Junquillo. / Gonzalo Lillo

Más vecinos, menos huecos

La falta de plazas de estacionamiento es otra consecuencia del rápido desarrollo de la zona. Miguel Ruiz, un joven instalado desde hace un año en la barriada, reconoce que el problema no tiene una solución sencilla debido al enorme crecimiento residencial. "Son muchísimas viviendas en muy poco espacio, por lo que aparcar resulta cada vez más complicado", explica.

Ríos considera un primer paso la previsión de habilitar un área de aparcamiento en los próximos meses, aunque cree que su ubicación no responde del todo a lo que reclamaban los residentes. "No era exactamente lo que pedíamos porque queda un poco lejos, pero al menos supone un avance", resume.

Mantenimiento desigual

En cuanto al cuidado de las zonas verdes, la percepción es algo más positiva. Criado destaca que los parques y los espacios públicos suelen conservarse "en buen estado" y que las labores de mantenimiento se realizan con cierta regularidad. Aun así, algunos vecinos reconocen que hay puntos más descuidados, sobre todo en lugares abiertos o parcelas que no siempre dependen directamente del servicio municipal.

Zonas verdes junto a los bloques residenciales. / Gonzalo Lillo

Ese equilibrio resume bien la situación del barrio: no se describe un abandono generalizado, pero sí una necesidad de atención constante. En una zona con solares, nuevas promociones y espacios todavía por consolidar, el desbroce y la limpieza cobran más importancia no solo por la imagen del barrio, sino también por prevención durante los meses de altas temperaturas.

Acompañar el crecimiento

Esa misma lógica se extiende al resto de demandas. Los vecinos no plantean una enmienda completa a la evolución de El Junquillo, sino una petición de continuidad: que lo que ya existe se mantenga en condiciones y que el crecimiento urbanístico vaya acompañado de servicios y espacios útiles para el día a día de sus residentes