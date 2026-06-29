El nuevo mapa de las infraestructuras de Cáceres: trenes de Cercanías y autobuses y taxis rurales

El Movimiento Social Unitario Norte de Extremadura (MSU) y la Alianza Territorial Europea (ATE) quieren que los Presupuestos Generales de Extremadura de 2026 incluyan una partida para estudiar la implantación de unos Cercanías de Extremadura que combinen tren, autobús y taxi rural. La propuesta aparece como segunda prioridad dentro del paquete de enmiendas parciales que los colectivos han trasladado a los cuatro grupos parlamentarios de la Asamblea.

La idea no se plantea solo como una mejora ferroviaria, sino como una red de movilidad para conectar mejor las comarcas extremeñas. En una región con población dispersa, grandes distancias entre municipios y dificultades de transporte público en muchas zonas rurales, MSU y ATE defienden que el modelo debe ir más allá del tren convencional e incorporar soluciones flexibles para los pueblos que no tienen estación o que quedan lejos de los principales corredores.

El planteamiento incluye un estudio para la mejora de la conectividad ferroviaria urbana y rural y fija como horizonte la firma, en 2027, de un convenio entre la Junta de Extremadura, Adif y Renfe. La propuesta presupuestaria que recogen los colectivos para 2026 asciende a 60.000 euros.

El modelo que defienden MSU y ATE parte de una combinación: tren allí donde exista infraestructura ferroviaria y autobús o taxi rural para enlazar las localidades que quedan fuera de la vía. El objetivo es que el transporte público funcione como una malla y no como líneas aisladas que dejan fuera a buena parte del territorio.

Los colectivos ya habían trabajado en los últimos años una propuesta de cercanías basada en el tren y el bus hacia las comarcas rurales. Ahora intentan llevar ese planteamiento a la tramitación presupuestaria, con la intención de que deje de ser una reivindicación ciudadana y pase a convertirse en un estudio con encaje administrativo.

La reclamación se dirige a los cuatro grupos parlamentarios: PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura. MSU y ATE sostienen que la conectividad interna es una de las piezas necesarias para combatir la despoblación, facilitar el acceso a los servicios públicos y mejorar las oportunidades laborales y empresariales de quienes viven fuera de las principales ciudades.

Plasencia y el mapa ferroviario

La propuesta de cercanías se enmarca en una agenda ferroviaria más amplia. En la comparecencia, los colectivos recuperan demandas que han defendido en los últimos años, como la llegada del tren eléctrico Madrid-Extremadura, el avance del AVE, las nuevas estaciones en la traza de Plasencia y Mérida y la reapertura de la Ruta de la Plata entre Plasencia y Salamanca.

Para MSU y ATE, este último enlace es imprescindible para articular el oeste peninsular y conectar Extremadura con el norte por ferrocarril. La reapertura del corredor Plasencia-Salamanca aparece en su discurso como una infraestructura estratégica no solo para la región, sino también para el conjunto del oeste de España y Portugal.

Plasencia ocupa un lugar central en esa lectura. Los colectivos recuerdan que la ciudad quedó inicialmente fuera de la entrada del primer Alvia extremeño y vinculan la movilización ciudadana posterior con la necesidad de no repetir errores en las próximas decisiones ferroviarias. Según defienden, las concentraciones impulsadas por el MSU, Manifiesto X Plasencia, organizaciones empresariales y asociaciones turísticas contribuyeron a lograr la entrada del tercer Alvia en la ciudad.

Galería | Autovía de Cáceres a Badajoz /

La reivindicación tiene también una carga simbólica. Para MSU y ATE, las decisiones sobre el tren no pueden adoptarse dejando en segundo plano a las ciudades intermedias y a las comarcas que dependen de ellas. En ese marco sitúan Plasencia, el norte de Cáceres y el conjunto de territorios rurales que reclaman mejores conexiones con los nodos principales.

El mensaje que trasladan a la Asamblea es que Extremadura necesita una movilidad del siglo XXI hacia fuera, con Madrid, Portugal y Europa, pero también hacia dentro. Sin esa conexión interna, sostienen, la llegada del AVE o la mejora del tren convencional no resolverán por sí solas los problemas diarios de quienes necesitan desplazarse desde pueblos y cabeceras comarcales para trabajar, estudiar, ir al médico o enlazar con otros servicios.

El Periódico Extremadura

Las enmiendas parciales a los PGEx de 2026 serán ahora el primer filtro político para comprobar si la propuesta de unas Cercanías de Extremadura con tren, bus y taxi rural encuentra respaldo parlamentario. MSU y ATE plantean el estudio como el primer paso para que la movilidad deje de depender solo del lugar en el que se viva.