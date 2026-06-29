El coste del trasvase del Almonte a Cáceres se triplica: de 11,5 a 31,4 millones antes de llegar a las obras

El nuevo trasvase de agua desde el río Almonte hasta el embalse del Guadiloba vuelve a cambiar de escala económica. La infraestructura, planteada para reforzar el abastecimiento de Cáceres, Sierra de Fuentes y Malpartida de Cáceres solo en caso de emergencia, ha pasado en apenas unos años de una estimación inicial de 11,5 millones de euros a un presupuesto base de licitación de 31.455.551,34 euros, IVA incluido. La obra, por tanto, casi se ha triplicado desde las primeras previsiones conocidas en 2022.

La nueva cifra aparece en la resolución de la Dirección General del Agua, fechada el 15 de mayo de 2026, por la que se ha aprobado técnicamente el «Proyecto de construcción de las obras de mejora de la garantía y eficiencia energética del abastecimiento a Cáceres desde el río Almonte». El documento fija además un plazo de ejecución de 30 meses, el mismo horizonte temporal que ya se venía manejando en fases anteriores del expediente.

Galería | Así es el trasvase desde el río Almonte hasta el Guadiloba de Cáceres /

La evolución del presupuesto resume el largo recorrido administrativo de una infraestructura considerada clave para la ciudad. En abril de 2022, el anuncio de información previa publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea situaba el valor estimado de la actuación en 11,5 millones de euros. En noviembre de 2023, la Confederación Hidrográfica del Tajo ya informó de que el coste se había doblado hasta los 23,8 millones. En octubre de 2025, con el informe de viabilidad favorable del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la inversión volvió a elevarse hasta 24.660.660 euros. Ahora, con la aprobación técnica del proyecto, el presupuesto base de licitación se sitúa en 31,4 millones.

La Dirección General del Agua aprobó la actuación y mantiene el plazo de ejecución en 30 meses

Diferencia de 20 millones

La diferencia entre la estimación inicial y la cifra actual ronda los 20 millones de euros. El proyecto cuesta ahora 19,9 millones más que cuando empezó a perfilarse administrativamente y aproximadamente 6,8 millones más que la cantidad recogida en el informe de viabilidad favorable conocido en 2025.

El encarecimiento se produce en una obra presentada durante los últimos años como la solución definitiva al problema histórico del agua en Cáceres. El sistema actual del trasvase data de 1993, cuando fue construido para responder a una situación de fuerte sequía. Aunque nació como un aporte complementario, su uso se ha vuelto habitual en periodos de necesidad. Entre 2007 y 2009 llegó incluso a funcionar de manera ininterrumpida durante 30 meses.

Las instalaciones existentes acumulan tres décadas de funcionamiento y presentan limitaciones estructurales. La documentación técnica señalaba problemas como la falta de garantía plena de suministro, la ineficiencia energética de los bombeos, el envejecimiento de las infraestructuras, la existencia de puntos críticos en el sistema y la necesidad de reforzar la capacidad de respuesta ante posibles fallos. El actual bombeo ha llegado a ser considerado una infraestructura crítica, por el riesgo que tendría una avería prolongada para el abastecimiento.

Nueva toma y bombeo

El proyecto aprobado técnicamente contempla una nueva toma y estación de bombeo en el río Almonte, aguas abajo del puente de la autovía A-66, además de actuaciones en la conducción existente de unos 22 kilómetros. La solución elegida permitirá enviar el agua tanto hacia el embalse del Guadiloba como directamente hacia la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Cáceres.

La actuación incluye un pozo de toma de doce metros de diámetro, seis bombas sumergibles verticales, mejoras en la conducción, nuevas ventosas y desagües, una obra de vertido al Guadiloba y un depósito de agua bruta de 15.000 metros cúbicos en la parcela de la actual ETAP. También se prevén mejoras de eficiencia energética, entre ellas la incorporación de energía solar fotovoltaica para reducir el consumo del sistema.

El ayuntamiento exige que el Gobierno dote a la obra de presupuesto y considera el avance «insuficiente»

El objetivo es reforzar la garantía de suministro, aprovechar las infraestructuras existentes y disponer de un sistema más flexible que permita llevar el agua del Almonte al Guadiloba o directamente a la potabilizadora. La alternativa elegida fue la tercera de las estudiadas, una solución mixta que se consideró viable por razones de fiabilidad, seguridad, flexibilidad, disponibilidad y eficiencia energética.

Lo que dice el ayuntamiento

La aprobación técnica del proyecto ha sido recibida por el Ayuntamiento de Cáceres como un avance, pero no como una respuesta suficiente. El equipo de gobierno de Rafa Mateos ha reclamado al Gobierno central que dote presupuestariamente la obra y permita que la infraestructura pase del papel a la ejecución. El consistorio ha defendido que la prioridad no es solo tener el proyecto aprobado, sino garantizar que pueda licitarse y ejecutarse dentro de los plazos previstos.

El gobierno municipal ha insistido en que el trasvase del Almonte responde a una demanda histórica de Cáceres y ha exigido al Ejecutivo central que habilite financiación «de manera inmediata». También ha reclamado el cumplimiento estricto de los 30 meses de ejecución recogidos en el proyecto.