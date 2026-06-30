El Ayuntamiento de Cáceres pagará las cuotas pendientes de sus viviendas en una comunidad de vecinos de Aldea Moret

El Ayuntamiento de Cáceres asegura que abonará de forma inmediata las cuotas pendientes correspondientes a sus viviendas municipales en el bloque de Río Vístula, 1 (en Aldea Moret) una vez que la partida sea aprobada en el próximo pleno municipal.

La respuesta municipal llega después de que la comunidad de propietarios denunciara la situación que vive el edificio por la deuda acumulada del suministro de agua y advirtiera de que un posible corte afectaría al conjunto del bloque, incluidos vecinos que están al corriente de pago.

Representante vecinal de Río Vístula, 1 en el pleno de marzo. / E. P.

Según trasladan fuentes municipales, el ayuntamiento llevará al próximo pleno la partida correspondiente a las cuotas adeudadas por las viviendas de titularidad municipal existentes en el inmueble. El consistorio precisa que se trata de 20 viviendas municipales y sostiene que la documentación necesaria fue aportada por la comunidad de vecinos el pasado 21 de abril.

A partir de esa fecha, según la versión municipal, se inició el expediente para tramitar el abono. "Tras la aprobación en pleno, el pago será inmediato", señalan desde el ayuntamiento.

"Contradicción"

La comunidad de propietarios había denunciado previamente la "contradicción" que, a su juicio, supone que el ayuntamiento reclame la deuda del suministro de agua del edificio e incluso se advierta de un posible corte del servicio, mientras permanecen pendientes de abono cuotas comunitarias correspondientes a viviendas municipales desde 2020.

Jorge Valiente

El bloque de Río Vístula 1 dispone únicamente de dos contadores comunitarios y carece de contadores individuales, por lo que el suministro depende del pago conjunto de la comunidad. Además, según la comunidad, uno de los contadores permanece averiado desde 2015 y el consumo se factura mediante estimaciones.

La comunidad sostiene que el posible corte de agua afectaría a más de 74 vecinos, entre ellos 21 menores y varias personas dependientes, con independencia de que los residentes estén o no al corriente de pago.

El número de viviendas, en discusión

Uno de los puntos en discusión es el número de viviendas municipales existentes en el edificio. La comunidad afirma que, según el Registro de la Propiedad, el Ayuntamiento es titular de 30 de las 48 viviendas del bloque. Sin embargo, el consistorio sostiene que las viviendas de titularidad municipal en Río Vístula 1 son 20.

La secretaria de la comunidad explicó que "el Canal de Isabel II nos ha informado de que la instalación es insegura, lo que impide sustituir el contador averiado". También señaló que fue "una sorpresa horrible" comprobar que el compromiso adquirido por el ayuntamiento en la Mesa del Agua de 2018 para evitar el corte del suministro "no se había materializado" y que la deuda acumulada "supera ya los 126.000 euros".

La comunidad insiste en que no pretende eludir responsabilidades, sino que todos los propietarios, incluido el Ayuntamiento, cumplan con sus obligaciones y participen en la solución de un problema que se arrastra desde hace años.