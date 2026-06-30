Agenda cultural
Cáceres rinde homenaje a Carmen Pérez Romero en una jornada repleta de cultura
La obra y el legado de Pérez Romero protagonizan una agenda que se completa con cine premiado y propuestas de danza
Propuestas diversas para todos los públicos.
Gala de Fin de Curso de 'El Espacio Bambú'
Este martes, el Complejo Cultural San Francisco acogerá la 'Gala de Fin de Curso' de la escuela de baile El Espacio Bambú de Cáceres. El evento comenzará a las 19.30 horas y contará con entrada gratuita hasta completar aforo. Durante la cita, el público podrá disfrutar de una amplia variedad de estilos y disciplinas como K-Pop, Urbano, Tribal Fusión y FCBD, Bellydance, Heels, Broadway y Teatro Musical, en una muestra del trabajo realizado por el alumnado durante el curso.
Cáceres acoge la proyección de 'Un Poeta'
La Filmoteca de Cáceres despedirá el mes por todo lo alto este martes a las 20.30 horas, con la proyección de Un Poeta, la aclamada película colombiana de 2025 escrita y dirigida por Simón Mesa Soto. La cinta llega avalada por un destacado recorrido internacional tras obtener el Premio del Jurado en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes 2025 y participar en la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián. Protagonizada por Ubeimar Ríos, junto a Rebeca Andrade y Guillermo Cardona, la película relata las vivencias de un hombre corriente que busca encontrar su voz artística en un entorno complejo. La crítica especializada ha elogiado ampliamente la propuesta, definida por Variety como "una fábula absurdista y divertida". La proyección se enmarca dentro del ciclo Foco Festivales y supone una nueva oportunidad para acercarse, en versión original, a una de las propuestas más destacadas y sensibles del actual cine latinoamericano.
La poesía de Carmen Pérez Romero llega a la Biblioteca Pública
La Biblioteca Pública de Cáceres acoge este martes a las 19.00 horas, la presentación de Anhelos, minucias y retazos, una obra póstuma de Carmen Pérez Romero que reúne una selección de poemas sobre temas como el amor, la memoria o el paso del tiempo. Durante el acto intervendrán Lourdes Bueno Pérez, hija de la autora, y la poeta Emilia Oliva García, quienes compartirán con el público la trayectoria vital y literaria de Carmen Pérez Romero, en un encuentro que servirá también como homenaje a su legado cultural y creativo. La entrada será libre hasta completar aforo.
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