Cáceres Way, la revolución que espera el oeste de la ciudad: 9 de cada 10 vecinos creen que beneficiará a El Junquillo, Macondo y Castellanos

El futuro parque comercial Cáceres Way, proyectado junto a Carrefour y la avenida de las Arenas, se presenta a la ciudad como una pieza llamada a reactivar el oeste de la ciudad, una zona que ha crecido en población y vivienda en los últimos años y que ahora mira a este desarrollo como un posible polo de actividad comercial, ocio y restauración.

Sobre el terreno ya existen unas 250 plazas de aparcamiento y una gran tienda de Decathlon. Justo antes de Navidad comenzaron a llegar máquinas que han trabajado durante meses para realizar movimiento de tierras y urbanizar el terreno de cara a una próxima construcción en la parte más cercana a las vías del tren (donde será necesario construir un gran muro). Sin embargo, esa maquinaria ya no está allí, y se desconoce si las obras se han paralizado o simplemente han terminado con esta primera fase de trabajos.

Encuesta

Una encuesta de participación incorporada al expediente recoge que 9 de cada 10 cacereños (el 90,8%) considera que barrios limítrofes como El Junquillo, Macondo o Castellanos podrán verse beneficiados por la cercanía del nuevo centro. El espacio, promovido por la empresa Kronos Homes y de cuya parte comercial se encarga Savills Aguirre, ya ha anunciado que va a acoger ocho nuevas empresas. Sin embargo, no han avanzado nombres porque existirían cláusulas de confidencialidad en los contratos: "Hay algunas marcas bastante importantes", insistieron hace unos meses.

El documento urbanístico en el que se recoge la encuesta recoge las conclusiones de un proceso realizado durante la tramitación del proyecto. Participaron 1.278 personas, en su mayoría residentes en Cáceres, y las respuestas apuntan a una demanda clara de más oferta comercial, de ocio y entretenimiento.

Un polo para los barrios del entorno

La expectativa sobre Cáceres Way se concentra especialmente en su posible efecto sobre el entorno más cercano. El Junquillo, Macondo y Castellanos quedarían dentro del área de influencia inmediata del parque comercial, situado en uno de los principales accesos a la ciudad desde la A-66 y junto a una zona ya consolidada por la presencia de Carrefour.

La documentación sostiene que la implantación de una dotación comercial y de ocio de estas características puede reforzar la centralidad del oeste de Cáceres y equilibrar la oferta respecto al centro urbano. Esa idea encaja con una de las conclusiones más llamativas de la encuesta: el 73,2% de los participantes considera ampliables las instalaciones previstas hasta ahora en el solar, que contemplan 30 locales comerciales y seis salas de cine.

Expediente

El expediente también refleja que el 82,8% de los encuestados se declara satisfecho o muy satisfecho con la oferta prevista, mientras que el 64,9% cree que podría acudir más de una vez por semana al futuro centro debido a la combinación de usos comerciales y de ocio. La compatibilidad entre comercio, cines, restauración y locales recreativos es, de hecho, uno de los aspectos mejor valorados por los participantes.

La futura movilidad será otro de los puntos clave. La encuesta recoge que el automóvil sería el medio preferente para acudir al centro, aunque también subraya la necesidad de garantizar accesos seguros a pie, en bicicleta y en transporte público. El expediente justifica por ese motivo el dimensionamiento del aparcamiento y plantea que el ámbito cuente con conexión peatonal, ciclista y transporte público.

Así será Cáceres Way

Way Cáceres llegó a la ciudad con el objetivo de ofrecer un amplio catálogo de actividades, una gran zona de restauración y entretenimiento enfocada al disfrute de todos los públicos, además de establecimientos de moda. Presentaba un proyecto con arquitectura vanguardista y un innovador diseño para elevar la experiencia comercial a su máxima expresión. De sus más de 25.000 metros cuadrados apenas se utilizan en la actualidad 6.500. Otros 4.000 estarían destinados al ocio infantil, contaría con unas 900 plazas de aparcamiento en total (a día de hoy apenas cuenta con 250) y se crearían siete salas de cine. Una de las cuestiones que abordaba este espacio, cuya apertura inicial estaba planteada para la primavera de 2022 y que se fue retrasando hasta anunciar que la primera fase abriría al público dos años después, era la predominancia del comercio en el área de superficies medias, los servicios y la innovación en la galería comercial, y un lugar para disfrutar en familia en la parte de ocio y restauración.

La inversión que estaba previsto acometer en el centro comercial, en sus dos fases, era de 35 millones de euros. Sin embargo, es posible que la cuantía final del proyecto haya cambiado por el incremento de los costes. La promotora no lo ha confirmado. La previsión de generación de empleo una vez que el centro esté concluido es de 500 trabajadores entre directos e indirectos. El centro llevará la marca de Way, que es la de promoción de retail de Kronos.

El segundo proyecto

Way Cáceres es el segundo proyecto de retail de Kronos en España. Su propósito en la ciudad es el de convertirse en el primer espacio comercial de nueva generación en Extremadura. Kronos cuenta con otro proyecto: Way Dos Hermanas, el espacio comercial ubicado en la localidad sevillana que lleva más de cinco años abierto. La firma desistió finalmente de construir Way Ourense. En total, los dos espacios que van a salir adelante (Cáceres y Dos Hermanas) representaban una inversión aproximada conjunta de más de 100 millones de euros para una superficie comercial total de 73.000 metros cuadrados.