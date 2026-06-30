Cinco extremeños y un gallego: así es la nueva promoción de jueces para Cáceres y Badajoz

La Justicia extremeña incorpora una nueva generación de profesionales. Seis jueces de la 75ª promoción de la Carrera Judicial han jurado o prometido su cargo en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx)antes de incorporarse a sus primeros destinos como titulares en distintos órganos judiciales de la comunidad. Detrás del acto protocolario hay un dato que refleja el arraigo de esta promoción: cinco de los seis nuevos jueces son extremeños.

Los nuevos jueces con las autoridades del Poder Judicial. / EP

Destinos y secciones

Con edades comprendidas entre los 24 y los 30 años, la promoción está integrada por tres mujeres y tres hombres que, tras completar su formación en la Escuela Judicial, comienzan ahora su trayectoria profesional en juzgados de Badajoz, Navalmoral de la Mata, Don Benito y Coria. Será su primer contacto con la jurisdicción como titulares y, en muchos casos, con asuntos de elevada complejidad desde el primer día.

La provincia de Badajoz concentra dos de las incorporaciones. Antonio José Izquierdo Fontán asumirá una plaza en la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Badajoz, mientras que Blanca Sánchez López, natural de Montijo, se incorporará a la Sección de Violencia sobre la Mujer del mismo tribunal, un destino especialmente sensible por el volumen y la especialización de los procedimientos que tramita.

Otros dos nuevos jueces ejercerán en Navalmoral de la Mata. Pablo Vázquez Candal ocupará una plaza en la Sección Civil y de Instrucción, mientras que Paloma Ovejero Eslava, nacida en Cáceres, será titular de otra plaza en ese mismo órgano judicial. La incorporación de dos nuevos jueces permitirá reforzar uno de los partidos judiciales con mayor actividad del norte de la región.

La renovación también alcanza otros dos partidos judiciales. Macarena García Cantero desarrollará su labor en la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Don Benito, mientras que Enrique Olea Calderón ha sido destinado a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Coria, completando así el reparto territorial de la nueva promoción.

Aunque el protagonismo corresponde a los nuevos jueces, el acto estuvo marcado por un mensaje dirigido a la responsabilidad que asumen desde este momento. La presidenta del TSJEx, María Félix Tena, recordó a los recién incorporados que pasan a formar parte de uno de los poderes del Estado y que su función trasciende la aplicación estricta de la ley.

Durante su intervención, Tena les pidió ejercer la jurisdicción con plena conciencia del servicio que prestan a la ciudadanía y les trasladó el respaldo de la Sala de Gobierno del TSJEx en esta nueva etapa profesional.

La llegada de esta promoción coincide con un momento de transformación de la organización judicial española, marcado por la implantación progresiva de los Tribunales de Instancia, un nuevo modelo que sustituye a los tradicionales juzgados unipersonales y busca una gestión más flexible de los recursos humanos y materiales.

La nueva secretaria de Gobierno del TSJEx, Pilar García Rodríguez. / EP

Nueva secretaría de Gobierno en el TSJEx

La nueva secretaria de Gobierno del TSJEx, Pilar García Rodríguez, ha tomado posesión de su cargo en un acto institucional celebrado en la sede en Cáceres, en el que también ha estado acompañada por la presidenta del alto tribunal, quien ha destacado la “vocación de servicio público” de la nueva responsable.

Durante el acto, Tena ha subrayado que García Rodríguez asume un puesto “clave en la organización judicial extremeña”, al tratarse de la responsable de la coordinación del cuerpo judicial y de la Oficina Judicial en el ámbito del TSJEx.

La presidenta ha definido a la nueva secretaria de Gobierno como una profesional con “ilusión, garra y empuje”, además de una trayectoria consolidada como secretaria coordinadora provincial, y ha puesto en valor su capacidad para impulsar proyectos orientados a la mejora del servicio público de justicia.

Por su parte, García Rodríguez ha señalado que afronta esta nueva etapa con “responsabilidad, compromiso y vocación de servicio público”, y ha defendido la importancia de reforzar la coordinación entre todos los operadores jurídicos para garantizar un mejor funcionamiento de la administración de justicia.

García Rodríguez ha afirmado que su objetivo será continuar la línea de trabajo basada en la cooperación institucional y en la mejora de la gestión de los recursos judiciales, apoyándose en la experiencia adquirida en su etapa anterior.

Asimismo, ha destacado la necesidad de mantener una relación “fluida y constante” entre jueces, funcionarios y el resto de profesionales de la justicia para avanzar hacia un sistema más eficiente y cohesionado. Y ha incidido en la importancia de estructuras “interconectadas” dentro de la administración de justicia y ha apelado al trabajo conjunto como eje del funcionamiento del sistema judicial en Extremadura.